Farul Constanța a bifat al treilea eșec consecutiv, 0-1 cu CFR Cluj, după înfrângerile cu Universitatea Craiova, 0-3, și cu FCSB, 0-4. Însă, pe lângă înfrângerea suferită, Gică Hagi (37 ani) a trebuit să se confrunte și cu tratamentul ostil al spectatorilor de la Cluj, unde antrenorul constănțenilor a fost huiduit.

Însă Hagi nu a pus la suflet tratamentul ardelenilor și nu îi blamează pe fanii CFR-ului. Antrenorul Farului a mărturisit că este călit din derby-urile pe care le-a disputat în cariera de jucător.

Hagi: „Se zic multe, se aud puține”

„Nu, e normal, e rivaliate. Înseamnă că voi nu știti ce înseamnă meciuri tare, ce înseamnă rivalitate. Are rost să vă zic ce derby-uri am jucat, pe unde am jucat? Ăia de acasă, da, te doresc. Pentru ceilalți ești rival. Trebuie să-i înțelegi. Se zic multe, se aud puține și mă duc acasă să o iau de la capăt să muncesc”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul conferinței de presă.

Următorul meci al Farului va fi, pe teren propriu, cu FC Voluntari, de la 17:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Clasament playoff