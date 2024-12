"Câinii" au ajuns la 35 de puncte și ar putea încheia etapa pe locul 1. Au nevoie ca Universitatea Cluj și FCSB să nu învingă în meciurile cu Petrolul Ploiești, respectiv Farul Constanța.



De la retrogradare, pe locul 1. Ce se întâmpla la Dinamo în urmă cu fix 1 an



În urmă cu 12 luni, Dinamo pierdea acasă în fața celor de la Universitatea Cluj, scor 0-1. Era a 13-a etapă la rând fără succes pentru elevii aceluiași Zeljko Kopic (47 de ani). Era și al cincilea eșec la rând pentru gazde. Unicul gol al meciului de pe "Arcul de Triumf" a fost marcat de fostul dinamovist Dan Nistor (36 de ani), în minutul 4.



Dinamo se afla într-o situație disperată în urmă cu 1 an. "Câinii" aveau doar zece puncte adunate în primele 19 etape și ocupau penultima poziție în clasament. Doar FC Botoșani stătea mai prost decât Dinamo. Chiar și așa, băieții lui Kopic se aflau la acel moment la 11 puncte distanță de locurile de baraj. Clubul părea condamnat să revină în Liga 2 după numai un sezon.



Cum arăta primul 11 al lui Dinamo în 11 decembrie 2023, la meciul cu Universitatea Cluj: Golubovic - Lucas, Bena, Patriche - Moura, N. Roșu, Ilic, Amzăr - Iglesias, Gregorio, Politic.



Ce prim 11 a aliniat Zeljko Kopic la distanță de 12 luni, pe 13 decembrie 2024, în duelul Dinamo - Poli Iași: Roșca - Costin, Boateng, Homawoo, Opruț - Olsen, Gnahore, Cîrjan - Milanov, Selmani, Politic.



Fanii și-au ieșit din minți după acel meci cu Universitatea Cluj. După fluierul final, suporterii au scandat: "Rușine să vă fie!", sau "Plecați cu toții, lăsați-ne, Dinamo nu e o afacere!".



Ce spunea Kopic în decembrie 2023



Una dintre cele mai inspirate decizii luate de Dinamo în ultimul an a fost păstrarea în funcție a tehnicianului Zeljko Kopic. Acesta a reușit în cele din urmă să-și pună amprenta asupra echipei. În decurs de fix 12 luni, "Câinii" au ajuns de la retrogradare, în lupta pentru primul loc.



Iată ce spunea antrenorul Kopic despre jocul lui Dinamo în decembrie 2023, după eșecul cu Universitatea Cluj:



"Ideile noastre au fost OK, am avut câteva ocazii foarte bune. În startul reprizei secunde am avut o ocazie foarte bună, situație 1 la 1 cu portarul. Apoi am făcut câteva schimbări, am încercat să jucăm cât de ofensiv putem și am avut câteva ocazii. Băieții au dat totul, suntem foarte dezamăgiți cu toții.



Lucrăm zi de zi, tactic, puțin fizic, dar nu pot schimba multe la capitolul fizic. Mentalitatea este cea mai importantă, vorbim, analizăm, facem totul.



Nu pot spune că jucătorii nu și-au dorit sau că nu am avut momente bune, dar trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat și să mergem mai departe", a declarat Zeljko Kopic la acel moment.

În sezonul 2023/2024, Dinamo a reușit să evite în ultima etapă din play-out retrogradarea directă. A urmat barajul cu Csikszereda, câștigat cu greu, iar "Câinii" au rămas în Liga 1.