Giovanni Costantino, încântant după a doua victorie consecutivă pe teren propriu: "Mentalitatea e mult mai importantă decât calitatea"

Echipa din Bănie s-a impus prin golurile marcate de elveţianul Leo Lacroix (20), din pasa lui Aurelian Chiţu, şi de argentinianul Juan Bauza (76), din pasa lui Vladislav Blănuţă.

"Lanterna roşie" a ajuns la 19 meciuri consecutive fără victorie, nouă egaluri şi zece eşecuri. Botoşănenii au obţinut doar un punct în ultimele cinci deplasări. FCU Craiova a obţinut în premieră în acest sezon două victorii consecutive acasă.

Reacția lui Giovanni Costantino după succesul cu FC Botoșani

Tehnicianul oltenilor s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, explicând că există îmbunătățiri în ceea ce privește atmosfera din vestiar.

"Înainte de meci pot să spun că mi-a fost puțin frică, pentru că Botoșani sunt jos, dar nu joacă rău și au câțiva jucători de calitate. Nu a fost un meci ușor, dar vreau să-mi felicit jucătorii pentru că s-au luptat. Nu a fost ușor și am făcut încă un pas înainte.

Când am venit aici situația era foarte rea, iar acum jucătorii sunt mult mai uniți. Jucăm fotbal, dar cred că mentalitatea e mult mai importantă decât calitatea.

(n.r. Bauza) A marcat un gol minunat, am vrut să-l schimb, dar nu l-am mai scos. Am vrut să joc cu doi atacanți pentru a mai da un gol, am fost norocoși și am reușit", a spus Giovanni Costantino.