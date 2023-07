În fapt, Gigi Becali a avut o tiradă la adresa conducătorilor de cluburi din Superliga din cauza faptului că unele echipe nu au fost de acord cu eliminarea regulii U21, propusă de el.

Gigi Becali și-a prezentat scuzele față de un patron din Superliga: „L-am jignit și îmi pare rău”

La câteva zile distanță de reacțiile vulcanice pe care le-a avut în fața sediului LPF, Gigi Becali a remarcat faptul că l-a sunat pe Bogdan Bălănescu, președintele celor de la FC Voluntari, pentru a-și cere iertare.

„E un om pe care l-am jignit și după mi-a părut rău. E ăla de la Voluntari, cum îl cheamă? Bălănescu. El, săracul, instiga pe acolo, se băga, eu cred că a fost o influență ceva din partea FRF.

L-am jignit și apoi seara l-am sunat și i-am zis 'Iartă-mă, eram nervos'. A fost și prea cuminte, nu mi-a răspuns, adică mi-a purtat respectul de vârstă. Și am zis că trebuie să îi cer iertare”, a spus Gigi Becali la ProSport LIVE.

Gigi Becali: ”Am vrut să văd sclavii”

Becali a făcut o listă și, după ce a ajuns la concluzia că șapte cluburi vor eliminarea regulii și șapte din Liga 1 nu sunt de acord (două grupări nu au fost prezente), a părăsit LPF și a tunat în fața jurnaliștilor. Pe un ton apăsat, iritat că planul nu i s-a materializat, Becali i-a făcut "sclavi" pe cei care nu au fost de acord cu propunerea sa.

"Eu am venit să văd cu ochii mei, să văd ce se întâmplă și cum. Atunci eram la pușcărie, când au votat de capul lor. Locul trei cu locul șapte, U21, au făcut ce au vrut, nu le-a contestat nimeni.

Am vrut să văd sclavii, dacă există. Și am vrut să văd cine sunt trădătorii și dacă sunt. Eu ce am vrut, nu am putut să realizez. Nu se poate rezolva. Prima dată au spus că propunem.. Le-am zis să spună spre înștiințare. Că nu îî propunem noi lui Burleanu, îi spunem", și-a început Becali tirada, în fața sediului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Am văzut sclavii... FC Steaua prima, e stăpân. Eu nu înduplec. Nu trebuie să explici cuiva dacă ai jucători tineri că îi bagi sau nu. FC Universitatea Craiova? Stăpân! FC Voluntari zice nu.. sclav și trădător! Deci cine e stăpân acolo e sclav și trădător.

CFR Cluj e stăpân, a zis da. FC Botoșani, stăpân. Oțelul Galați, trădător și sclav. Sclavii au primit un telefon... ne dăm bine cu federația. Dinamo, sclavi. Iacob Vlad, sclav.. zice că nu. Vor să fie obligați. Craiova (Mititelu), stăpân. Le-am zis sclavilor în față, de 1.000 de ori plec cu Mititelu la război.

Petrolul, sclav. Hermannstadt, stăpân. UTA, sclav. Zice nu sunt de acord. U Cluj, sclav. Poli Iași, stăpân. FC Rapid, sclav. Nenea Șucu, sclav. Se dă patron și deștept pe la televizor", a declarat Becali, marți, la sediul LPF.