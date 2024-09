Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Sepsi" din Sfântu Gheorghe, în cadrul etapei #11 din Superliga României. Meciul a început la ora 21:30 și a putut fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Singurul gol valabil al partidei a fost marcat de Florin Tanase în minutul 15, printr-o execuție perfectă de cap.



Roș-albaștrii au avut alte trei goluri anulate: execuția lui Tavi Popescu din minutul șase și reușitele lui Bîrligea din minutele 53 și 67.



Gigi Becali s-a convins: "El e cel mai bun mijlocaș al nostru!"



La finalul celor 90 minute, Gigi Becali, patronul clubului, a intrat în direct la televiziunea Prima Sport și a comentat partida. Finanțatorul a fost plăcut surprins de prestația echipei, având în vedere schimbările majore de lot față de partida cu RFS din Europa League.



Mai mult, latifundiarul din Pipera a avut un remarcat special, pe Adrian Șut, pe care îl consideră cel mai bun jucător din linia mediană a clubului.



"Mi-a plăcut rezultatul, pentru că am schimbat aproape toată echipa. Numai Chiricheș și Dawa, i-aș fi schimbat și pe ei dacă aveam cu cine. N-am jucat extraordinar, dar nu am avut emoții. Dacă aveam 2-0, făceam schimbări, îl scoteam pe Tănase. Îl schimbam pe Șut, cel mai bun mijlocaș al nostru, dar nu am putut. Chiricheș a cerut iar schimbare. A zis că atunci duce. A zis că 'mai bine să ies, să am putere la Salonic'", a declarat Gigi Becali, potrivit sursei citate.



Ce urmează pentru FCSB



Acum, pentru campioana en-titre urmează o deplasare grea în Grecia, unde o vor întâlni pe PAOK Salonic în cadrul Europa League.



Cele două formații se vor întâlni pe stadionul "Toumbas" din Salonic, joi, 3 octombrie, nu mai devreme de ora 22:00. Partida va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.