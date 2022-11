„Ce i-ai reproșa lui Becali?” Nicolae Dică nu a stat pe gânduri și a răspuns sincer la întrebare

La două zile după despărțirea de FCSB, Dică a fost întrebat dacă are ceva să-i reproșeze lui Gigi Becali. Antrenorul a susținut că n-are nimic să-i reproșeze afaceristului, însă ulterior a adăugat că și-ar fi dorit ca acesta să nu vorbească atât de mult în public despre echipă.

Dică spune că nu-i reproșează nimic lui Becali

„Nu am ce să-i reproșez. Poate unele lucruri, puteam să vorbim la telefon sau față în față (n.r.- decât să critice public echipa și antrenorul). Ultima dată, după meciul cu U Cluj. Dar nu a fost ceva așa grav. Întrebați-l pe el de ce s-a schimbat așa. Nu am mai avut nicio discuție după meciul cu U Cluj, a doua zi am anunțat băieții în vestiar.

Într-adevăr, am vorbit apoi seara cu el, dar după ce reziliasem. Nu știu de ce această schimbare la el, câștigasem, intrasem în zona de play-off, jucasem bine în Europa. La Arad știți ce s-a întâmplat în Cupă, dar jucasem bine”, a spus Nicolae Dică, potrivit Digisport.

Fostul fotbalist Nicolae Dică (42 de ani), care s-a făcut remarcat la Steaua ca jucător, se afla la cel de-al doilea său mandat ca antrenor la FCSB, el pregătind echipa bucureşteană în perioada 2017-2018.

Dică a preluat echipa de fotbal FCSB la finalul lunii iulie, când l-a înlocuit la conducerea tehnică a echipei roş-albastre pe Anton Petrea, reuşind calificarea în grupele Europa Conference League.

FCSB ocupă în acest moment locul 7 în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte, acumulate în 14 jocuri, având două meciuri amânate datorită prezenţei în Europa Conference League.