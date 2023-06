Gigi Becali a mers în această dimineață la sediul LPF în tentativa de a schimba articolul din regulament care obligă cluburile să folosească un jucător U21 titular la toate meciurile din Liga 1.

Bogdan Bălănescu: "Trădător înseamnă că noi eram împreună, după care am întors armele, ceea ce nu s-a întâmplat"

Propunerea celor de la FCSB a fost supusă la vot, iar Gigi Becali nu a avut câștig de cauză: 7 cluburi au votat pentru, 7 împotrivă, iar două s-au abținut. Omul de afaceri a avut o reacție dură la adresa care nu i-au susținut inițiativa, numindu-i sclavi și trădători.

FC Voluntari a votat împotriva inițiativei lui Gigi Becali, iar Bogdan Bălănescu a oferit o reacție. Directorul general al clubului ilfovean crede că finanțatorul celor de la FCSB nu va fi sancționat în niciun fel după declarațiile de astăzi și anunță că FC Voluntari nu s-a aliat în niciun moment cu Gigi Becali referitor la acest subiect.

"Nu am văzut declarațiile domnului Becali. Fiecare declară, jigneșete și se comportă cum consideră. Clubul nostru și-a văzut interesul. Acum să nu creadă cineva că dacă se vota în Adunarea Generală se putea schimba automat și regulamentul, dar fiecare are părerea lui.

Trădător înseamnă că noi eram împreună, după care am întors armele, ceea ce nu s-a întâmplat. Noi ne-am trezit astăzi la această discuție. Ovidiu Costeșin m-a sunat ieri referitor la eliminarea barajului pentru Conference League, nu pentru U21. Este încă o problemă ce vizează schimbarea sistemului competițional. Dacă am citi puțin regulamentul, am vedea că e contrar a ceea ce prevede, în sensul că nu poți modifica sistemul competițional începând cu sezonul care urmează.

Aș prefera să vorbim de FC Voluntari, de tragerea la sorți și de probleme fotbalistice. De probleme comportamentale se ocupă altcineva. Sunt convins că va rămâne fără repercusiuni, dar asta este lumea fotbalului în care trăim", a spus Bogdan Bălănescu, după stabilirea țintarului din Liga 1.

Bogdan Bălănescu: "FC Voluntari a avut o tragere bună"

FC Voluntari se va duela în prima etapă din Liga 1 cu FC Botoșani, pe teren propriu. Bălănescu este încrezător că ilfovenii pot face surprize în noul sezon.

"Vom vedea după prima etapă cum a fost tragerea, în funcție de rezultate. Eu cred că FC Voluntari a avut o tragere bună, în sensul că jucăm acasă, după o perioadă grea e pregătire. Sunt încrezător în sezonul următor, în rezultatele echipei și, așa cum v-am obișnuit, cu câteva surprize din partea noastră", a mai spus Bălănescu.

Cum arată listele „sclavilor” și „stăpânilor” din Superliga, în opinia lui Gigi Becali

FCSB, FCU Craiova, CFR Cluj, FC Botoșani, Universitatea Craiova, FC Hermannstadt și Poli Iași. „Sclavi”: FC Voluntari, Oțelul Galați, Dinamo, Petrolul Ploiești, UTA Arad, „U” Cluj și Rapid.

S-au abținut Farul Constanța și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.