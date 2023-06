Gigi Becali pregătește prima lovitură a verii! Transferă un jucător dorit de o rivală din play-off 

Finanțatorul de la FCSB a anunțat plecări în masă de la echipă, renunțând la fotbaliștii cărora le expira contractul la finalul sezonului, dar și scăderi salariale. Schimbările nu se opresc aici, pentru că Gigi Becali s-a arătat dispus să facă și transferuri, astfel încât echipa sa să ia „la pas” titlul și e gata să dea prima lovitură.

Alexandru Băluță, acord verbal cu FCSB

Gigi Becali ar fi ajuns la un acord cu Alexandru Băluță (29 ani), jucător urmărit și de Universitatea Craiova. Românul care s-a despărțit de Akademia Puskas în această vară și-ar fi dat acordul verbal și ar urma să semneze în următoarele ore, scrie gsp.

Întrebat recent despre un posibil transfer al lui Alexandru Băluță, patronul de la FCSB a ezitat să ofere detalii.

„Nu știu despre Băluță. Au trecut vremurile alea, nu vă spun decât atunci când semnez cu cineva.

Ce să vă spun acum? Să-mi fac concurență singur? N-am de ce. Eu ce pot să vă spun e că vin doi fundași centrali, un mijlocaș sau doi și un atacant. Asta vă spun sigur”, a declarat Gigi Becali.

Băluță, mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru fanii Akademiei Puskas

Pe parcursul perioadei petrecute în Ungaria, fotbalistul din Craiova a devenit un jucător de bază în formația Akademia Pușkaș. Băluță a strâns 85 de meciuri, în tricoul ungurilor, în cei trei ani petrecuți în țara vecină, reușind să marcheze 15 goluri și să ofere 16 pase decisive.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Alexandru Băluță și-a exprimat recunoștința față de „familia” Pușkaș pentru timpul petrecut împreună. Băluță a subliniat faptul că viața în fotbal nu se rezumă doar la rezultate și trofee, ci și la relații, amintiri și lecții învățate. Fotbalistul a recunoscut că a făcut greșeli pe parcursul carierei, dar susține că a învățat din ele.

„Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din familia Pușkaș pentru toți acești ani frumoși petrecuți împreună. Despărțirile sunt întotdeauna grele, dar știu că acest club va continua să progreseze și asta mă face fericit. Aici am avut ocazia să mă dezvolt atât ca jucător, cât și ca persoană.

Viața în fotbal nu înseamnă doar rezultate și trofee. Este vorba despre relații, amintiri și lecții învățate. Știu că am făcut greșeli de-a lungul carierei, dar am învățat din ele. Am învățat să nu renunț niciodată, să lupt până la ultima picătură de sudoare și să fiu un adevărat profesionist.

Acum, o nouă călătorie începe pentru mine, dar amintirile vor rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a scris Băluță pe rețele sociale.