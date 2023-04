Gigi Becali nu a mai rezistat! I-a scris lui Răzvan Burleanu, după Rapid - FCSB 1-0: „Nu ți-e rușine pentru ce ai făcut?”

În runda a cincea din play-off, Rapid a primit vizita FCSB-ului, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Jocul a fost câștigat de giuleșteni, 1-0, grație reușitei lui Alexandru Albu (29 ani), în minutul 21.

Gigi Becali l-a tras la răspundere le Răzvan Burleanu, după Rapid - FCSB 1-0

Gigi Becali (64 ani) a criticat aspru deciziile lui Horațiu Feșnic (33 ani), care i-a iertat pe rapidiști de două cartonașe roșii: în minutul 4, când Răzvan Onea (24 ani) a avut o intrare dură asupra lui Florinel Coman (24 ani) și în minutul 28, când Dragoș Grigore (36 ani) l-a călcat cu talpa pe tendon pe Andrea Compagno (26 ani).

Patronul FCSB-ului a fost atât de iritat că cei doi giuleșțeni au văzut doar cartonașul galben, încânt i-a dat un SMS lui Răzvan Burleanu (38 ani) când partida s-a încheiat.

„Nu ți-e rușine pentru ce ai făcut? Vai de capul tău! Este creația ta! Mai adu câțiva greci ca să conduceți Fderația.

Păi ce contează în țara asta de sclavi, pe care îi cumperi cu banii noștri, de fapt, cu șpăgi, mingi și tricouri?!”, au fost mesajele pe care Gigi Becali i le-a trimis lui Răzvan Burleanu, potrivit DigiSport.

Florinel Coman, după Rapid - FCSB 1-0: „Am făcut injecții la pauză!”

„Clinciuri, în minutul 3, ați văzut cum am sărit, trei metri, nu? Din minutul 5 nu am mai putut să sprintez, am făcut injecții la pauză, am luat un antiinflamator. Nu, a fost super arbitrajul, îl felicit, a arbitrat foarte bine. Da, trebuie să credem în noi, nu se știe niciodată.

Sunt echipe foarte bune în play-off, cam cele mai bune care puteau intra, oricine poate bate pe oricine, e un play-off care se joacă, un meci spectaculos în această seară. Mă așteptam să îi vedem așa oarecum, și noi când am jucat în campionat cu ei eram într-o situație foarte proastă și am reușit să îi batem la toate capitolele.

Mergem cu gândul de a lua trei puncte cu orice preț, nu va conta jocul pe care îl vom arăta la Craiova, contează punctele”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 42 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 31 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte