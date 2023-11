Gigi Becali, mai tare decât „Oracolul din Bălcești”! Premoniția pe care a avut-o la pauza meciului cu FCU

FCSB a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii după o victorie muncită împotriva lui FCU Craiova, scor 2-1, într-un meci tensionat desfășurat duminică seara pe Arena Națională, în cadrul etapei a 16-a.

Cel mai important eveniment al meciului s-a petrecut în minutul 57, atunci când Valentin Creţu a primit cartonașul roșu pentru o intrare dură asupra lui Yassine Bahassa, lăsând-o pe FCSB în zece.

Becali a știut că Vali Crețu o va comite cu FCU

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că a avut o presimțire în privința comportamentului lui Creţu și a încercat să avertizeze încă de la pauză.

„La pauză, când a luat galben, i-am zis lui MM (n.r. - managerul general al FCSB) să-l scoată pentru că ăsta o să facă prostie. MM a zis: 'Băi, Gigi, are și el experiență, nu cred că mai poate să facă asta'. I-am zis: 'Ăsta poate să ia direct roșu!'. Și așa a luat. Îți dai seama? Când am văzut, i-am zis lui MM, mi-a zis că am avut dreptate. Bine, golul dat de ei nu a fost un gol cine știe ce. A dat ăla o centrare, un cap, n-a fost cine știe ce”, a spus Gigi Becali, la o zi după meci, la Fanatik.

Deși a jucat preț de mai bine de jumătate de oră cu un om în minus, FCSB a știut să țină de rezultat și să obțină cele trei puncte, care au dus-o înapoi pe primul loc în Superliga.

„Roș-albaștrii” joacă etapa viitoare împotriva lui Dinamo, sâmbătă (25 noiembrie 2023), de la ora 18:00, pe terenul „câinilor roșii”.