Croatul Zeljko Kopic pare să fi făcut minuni la formația din ”Ștefan cel Mare”, iar, în acest moment, Dinamo ocupă locul patru în clasamentul din Superliga României, cu 28 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova și CFR Cluj, echipele de pe locurile doi, respectiv trei.

Gigi Becali: ”Dinamo a demonstrat că ce am spus e adevărat!”

În ultima etapă, Dinamo a învins-o pe Petrolul cu scorul de 1-0, iar prestațiile alb-roșiilor din acest sezon l-au impresionat chiar și pe Gigi Becali, patronul rivalei FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor o consideră pe Dinamo o adversară puternică în cursa către titlu din acest sezon.

”Când am întâlnit-o pe Dinamo am spus că nu e slabă. Doar că am fost noi foarte puternici. Dinamo a demonstrat că ce am spus eu este adevărat”, a spus Gigi Becali, conform GSP.

Și Dinamo a felicitat-o pe FCSB

Imediat după duelul cu Petrolul, Andrei Nicolescu a ținut să îi felicite pe roș-albaștri pentru achiziția portarului ceh Lukas Zima de la Petrolul.

”O victorie foarte importantă pentru bătălia la play-off. Vreau să îl felicit pe portarul echipei gazde (n.r. Lukas Zima), de fapt vreau să o felicit pe FCSB. Nici nu a început mercato, dar cred că au făcut un transfer extraordinar.

Cred că dacă nu era într-o formă atât de bună, scorul era altul. Am controlat meciul de la un cap la altul. Am avut ceva emoții, pentru că la final au venit cu centrări lungi, dar cred că am arătat un joc solid.

Dacă reușeam să înscriem din acele multe ocazii pe care le-am avut, meciul era mult mai ușor și mai repede tranșat. Este dovada că ceea ce vrem să construim este realizabil”, a spus Andrei Nicolescu.

Clasamentul din Superliga României