În runda a cincea din play-off, Rapid a primit vizita FCSB-ului, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Jocul a fost câștigat de giuleșteni, 1-0, grație reușitei lui Alexandru Albu (29 ani), în minutul 21.

Gigi Becali se retrage din fotbal din cauza lui Burleanu și Vassaras

Deciziile lui Horațiu Feșnic (33 ani), de a-i ierta pe Răzvan Onea (24 ani) și Dragoș Grigore (36 ani) de cartonașul roșu, după intrările grosolane asupra lui Florinel Coman (24 ani) și Andrea Compagno (26 ani), nu au fost digerate bine de Gigi Becali (64 ani). Patronul FCSB-ului a anunțat că se va retrage din fotbal din cauza măsurilor impuse de Răzvan Burleanu (38 ani) la Federația Română de Fotbal.

De asemenea, de discursul furibund al lui Gigi Becali nu a scăpat nici Kyros Vassaras (57 ani), pe care-l consideră responsabil pentru greșelile de arbitraj din Liga 1.

„N-am ajuns să îmi zică mie Burleanu, care nu a făcut nimic în viața vieților lui. L-au băgat ăia de la Securitate, l-au crescut de mic, nu știu cum au făcut. Dar i-a zis unul care comandă el România, l-a pus Băsescu consilier, după l-a băgat pe Gică Popescu la pușcărie și a zis: 'Comand și fotbalul eu!' Uite, așa s-a ajuns. Eu nu mai vreau să am de aface cu ei. Sunt niște copii prea obraznici, nu au pic de rușine, de bun-simț.

'Vassaras!' Te obligă! Stai, mă, puțin, întreabă-ne. Vrem șef de arbitru român. 'Nu, mă, că îl aduc eu că vreau eu, că sunt șef de Federație!'. Vine Vassaras, stă numai prin Grecia, ia banii la mișto, că noi suntem proști. Eu nu mai sunt! Am terminat cu voi, oameni de nimic. Nu aveți pinc de demnitate și onoare! Cu voi nu mai am de aface cu obrăznicia și tirănia pe care le aveți.

'Ești obligat să joci cu U21, că spun eu! Că pe banii tăi comand eu'. Iau bani, sute de mii de euro... 'Eu candidez, sunt avocat', după doi ani: 'Cine nu e în fotbal nu mai candidează, să fiu eu singur. Avocații nu mai au voie să candideze. Mai punem încă un mandat, schimbăm Statului'. Ce faci, mă, faci ca Putin?

Eu nu pot să mă lupt cu toată tirania din România, mai ales că ei au și puterile statale. M-am luptat, am făcut și pușcărie. Slavă Domnului că am făcut numai atât! Nu mi-am dat seama în ce m-am băgat, am intrat în foc ca prostul!”, a declarat Gigi Becali, a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.

VIDEO Conferință de presă Gigi Becali

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 42 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 31 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte