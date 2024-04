Gigi Becali, gata să sfideze regulamentul! Ce vrea să facă dacă FCSB va câștiga titlul

Becali a fost suspendat 6 luni și a fost amendat cu 50.000 de lei după declarațiile la adresa arbitrei Cristina Trandafir, care s-a aflat în camera VAR la meciul FCSB - FC Botoșani 3-2, din februarie. De asemenea, și clubul FCSB a fost amendat cu 5.000 de lei.

Gigi Becali: "Nu există să n-am voie pe teren! O să cobor, na!"

Suspendarea nu îl afectează practic în niciun fel pe Gigi Becali, având în vedere că nu mai merge la meciuri. Omul de afaceri nu va avea posibilitatea de a intra pe terenul de joc, în tunel, pe culoarele de acces sau la vestiare și nici să ia loc pe banca de rezerve.

Totuși, dacă FCSB va câștiga titlul, Becali își anunță prezenta pe stadion. Finanțatorul liderului spune că e gata să sfideze suspendarea și să intre pe teren pentru sărbătorirea titlului.

"Echipa merge, pe mine nu mă interesează. Eu am nevoie să-mi meargă echipa, să-mi văd de treaba mea. Că mă judecă ei și îmi dau ei mie o pedeapsă de 6 luni, nu mă afectează pe mine.

(n.r - i se transmite că nu va putea intra pe teren) Nu există așa ceva! Dacă vreau, uite, ca să vezi tu, cobor pe teren, na!", a spus Becali, la Fanatik.

Ulterior, finanțatorul de la FCSB a trecut la un discurs mai ponderat: "Nu mai fac eu băi de șampanie, alea au trecut, nu se mai fac. Nici nu mai cobor eu, că nu-mi trebuie mie să cobor. Voi nu știți care e bucuria exteriorizată și care e bucuria din suflet. Bucuria din suflet e de un miliard de ori mai mare".

Gigi Becali, după suspendarea primită: "Au mintea întunecată"

În ceea ce privește sancțiunea primită, Gigi Becali susține că doar și-a exprimat opinia, iar declarațiile sale la adresa Cristinei Trandafir nu pot fi considerate sexiste.

"Ei pot să dea un miliard de sancțiuni, să dea ce vor ei, dar ce a dat Dumnezeu așa va rămâne, așa voi spune și cu prețul vieții. Cum adică declarații sexiste? Cum să văd femei care arbitrează și se plimbă printre bărbați la fotbal? Aia e opinia mea, mă, nebunule! Cine ești tu ca să schimbi opinia omului? Ei nu-și dau seama, au minte întunecată. Cum să judeci tu opinia unui om? Și nu e opinie, e ce a zis Hristos!



E curentul dracilor care vine, dar asta nu înseamnă că trebuie să am opinia lor sau n-am voie să am opinia mea. Eu nici nu am jignit, ci am spus opinia mea. N-am voie să spun sentimentele? Ei condamnă sentimentele? Cine sunt ei? Sunt vai de capul lor, sunt oameni ca frunza în vânt, nici nu știu încontro să o apuce", a mai spus Becali.