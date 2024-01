Patronul FCSB a discutat situația lui Andrea Compagno la echipa roș-albastră. Italianul se află de un an și jumătate la FCSB și a ajuns, între timp, pe lista de transferuri a vicecampioanei.

Gigi Becali dezvăluie: ”Am renunțat la el! 450.000 de euro”

Gigi Becali a precizat faptul că a renunțat la Andrea Compagno și că e aproape să-l cedeze în Grecia pentru nu mai puțin de 450.000 de euro. 2.3 milioane de euro e cota fotbalistului în acest moment, potrivit Transfermarkt.

În acest sezon, Andrea Compagno a bifat 18 apariții pentru FCSB în campionat, dar a reușit și să-și treacă numele pe tabela de marcaj de patru ori.

De când se află la gruparea roș-albastră, Compagno a participat în 55 de partide și a marcat 20 de goluri, înregistrând aproximativ 3500 de minute petrecute în echipamentul FCSB-ului.

”De ce să mai apară? Discutăm despre un jucător care valorează mult... dar eu am renunțat la el. Am dat și ieri o hârtie pentru 450.000 în Grecia, o echipă mare zic ei, nu mă mai interesează.

Nu are rost să mai vorbim de Compagno, nu mai este... Cel mai cuminte om, nu am avut jucător așa ca el, și cum se antrenează, și tot.

Fiecare om are creierul lui, eu am creier cu procent mai mic, nu am știut să-l țin pe Compagno. Am făcut ce nu trebuia să fac, m-am dus la 11 puncte și 16 puncte”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.

La ce echipe a mai evoluat Andrea Compagno

Produs de Palermo și Catania, Andrea Compagno a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Due Torri, Pinerolo, Torino U19, Argentina, Borgosesia, Nuorese, Tre Fiori, FCU Craiova și FCSB.