Formația dirijată de Elias Charalambous a câștigat campionatul încă din etapa #7 a play-off-ului (2-1 vs. Farul Constanța). Au urmat trei eșecuri consecutive pentru roș-albaștri și niciun gol înscris: 0-2 vs. Universitatea Craiova, 0-1 vs. CFR Cluj și 0-2 vs. Rapid București.

Gigi Becali dezvăluie: ”Am negociat cu jucătorul! E pariul meu”. Toate detaliile următoarei mutări de la FCSB

După ce a anunțat că Florinel Coman nu va mai pleca de la FCSB, Gigi Becali a mărturisit la televiziunea DigiSport că a negociat cu atacantul celor de la FC Universitatea Cluj, Daniel Popa, și că urmează să discute cu echipa din Ardeal.

Latifundiarul din Pipera a menționat că Daniel Popa are o clauză de reziliere stipulată în contract în valoare de 300 de mii de euro și că vrea să scoată transferul la 200 de mii.

”Cu Daniel Popa deja am negociat, doar trebuie să vorbim cu clubul, să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. N-am luat legătura cu jucătorul. Mi se pare că are o clauză, noi vrem să negociem cu clubul. El are o clauză de 300.000 și noi vrem să dăm 200.000.

Am spus că o să vină 5-6 jucători, nu? Deocamdată ăștia doi, Kiki și Popa. Popa este pariul meu, o să vedem! E pariul meu, nu costă mult. Îmi plăcea de Popa de când era la Dinamo”, a spus Gigi Becali.

Daniel Popa se află la ”U” Cluj din iulie 2023, moment în care a fost adus liber de contract de la Chindia Târgoviște. Fotbalistul a înscris în sezonul în curs al Superligii 11 goluri în 36 de apariții. Pe deasupra, și-a trecut în cont și cinci pase decisive.

