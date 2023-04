Gigi Becali, atac devastator la Iordănescu și Lăcătuș, susținătorii CSA: „Spuneți, mă, adevărul! Dacă ești găinar, nu spui”

Becali s-a lansat într-un atac la adresa celor două legende ale clubului Armatei, Anghel Iordănescu și Marius Lăcătuș, care susțin modificarea Legii Sportului pentru a permite promovarea CSA Steaua în Liga 1.

Finanțatorul FCSB a afirmat că cei doi ar trebui să fie sinceri și să spună adevărul despre cum a preluat el clubul și câți bani a investit în acesta.

„M-a dezamăgit (n.r. - Iordănescu) pentru că el ştie ce s-a întâmplat. Mi-a cerut bilete, a dat telefoane, iar după să fii împotriva mea? Dacă era un om onest... el ştie adevărul, Lăcătuş ştie adevărul. Ştii că au semnat zeci de generali, că au semnat nu ştiu câţi din ministere, de ce nu spui adevărul?

Dacă eşti găinar, nu spui adevărul! Păi, spune, băi, cum s-a întâmplat! De ce eşti găinar? M-a sunat, am vorbit, nu sunt supărat pe el, dar sunt şi eu om, ştiu câţi bani am băgat, ştiu cât am luptat! Eu sunt mai puternic decât ei toţi la un loc!””, a spus Gigi Becali la Primasport.

Vasile Dîncu se luptă pentru promovarea Stelei!

Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, alături de colegii săi din Partidul Social Democrat, sprijină CSA Steaua în drumul spre promovare.

Cei din PSD cer dezbaterea, în regim de urgență, asupra unor modificări aduse Legii educației fizice și sportului, modificări de pe urma cărora CSA Steaua ar putea beneficia. În urma modificărilor, Steaua ar trebui să primească drept de promovare începând cu sezonul 2023/24, singura condiție fiind ca acestea să fie aprobate cu cel mult o săptămână înainte de startul sezonului următor.

Vasile Dîncu și colegii săi, Radu Popa și Bogdan Constantin Matei, au propus ca modificările să intre în dezbatere de urgență la Camera Deputaților și Senat, modificările impunând ca cluburile de drept public să poată fi încadrate la profesioniste.