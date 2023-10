Gigi Becali anunță transferuri la FCSB: "M-a enervat Șucu! La iarnă trebuie să spulber tot"

Deși a transmis în numeroase rânduri că o exclude pe Rapid din lupta pentru titlu, iar la capitolul contracandidatelor le-a nominalizat doar pe CFR Cluj și Universitatea Craiova, Gigi Becali recunoaște că a fost ambiționat de declarațiile lui Dan Șucu, acționarul giuleștenilor.

Gigi Becali: "M-au enervat și ambiționat declarațiile lui Șucu. Vreau doi atacanți, posibil și un închizător"

Finanțatorul vicecampioanei spune că vrea să le demonstreze din nou contestatarilor că "este numărul 1" și plănuiește să realizeze două sau trei transferuri importante în fereastra de mercato din iarnă.

"M-a enervat și ăsta, Șucu, cică: 'Nici nu concep să fie Rapid sub FCSB'. M-au ambiționat și toate discuțiile despre Charalambous. Că e antrenor, că nu e. Și acum a venit și chestiunea asta cu Dinamo. Eu le-am demonstrat, dar dacă le mai arăt o dată, cred că le închid gura. Dacă Dinamo e pe ultimul loc sau retrogradează, să retrogradeze, nu mă interesează, dar dacă noi intrăm în Liga Campionilor, e altceva!

Zice și el (n.r. – Șucu), săracul, dar e băiat bun. Nu m-a supărat, nu e de supărare. Eu am vorbit cu el când voia să îl ia pe Edjouma. I-am zis că la fotbal e război! El cică nu vede lucrurile așa. Dar trebuie să le vezi. Chiar dacă CFR a luat campionatul 5-6 ani la rând, chiar dacă a luat și Farul doi ani, chiar dacă am fost pe locul 2, eu tot pe 1 am fost în fotbal.

Atât timp cât umplu stadioanele, cât vând jucători de 11-12 milioane de euro, tot eu sunt pe 1 în fotbal. Nu accept pe altul să fie mai tare decât mine. Și nu are cum să fie. Umplu stadioanele, 40-50% din suporteri sunt la mine, chiar dacă unii zic că e FCSB, că nu e Steaua, eu nu accept să fiu locul 2!

La iarnă trebuie să spulber tot. Nu mai ai voie să faci egal cu Hermannstadt. UTA ne-a bătut că a fost mizeria aia de arbitraj. Noi trebuie să jucăm și contra arbitrajului

Doi atacanți. Unul de careu și unul în dreapta, extremă. Nu m-am gândit la Ștefănescu. Dar nu suntem periculoși pe partea dreapta. Dacă își revine Tavi, adică George, nu mai iau. Nu pot să stau după Tavi în dreapta. Deși Băluță îmi place, poate nu mai iau în dreapta. E activ, e iute, joacă în viteză. Nu e 100% în formă, dar îmi place, e în joc tot timpul.

E posibil să iau și un închizător. Am văzut că Lixandru nu e închizător. Ca dovadă că nu stăpâneam mijlocul terenului. Nu am avut punctul fix pe unde trec mingile. Deci Lixandru va juca inter. Nu va lipsi din teren, că e jucător valoros. Va fi ori fundaș central, ori inter. E posibil fundaș central, că e sigur pe el, nu se precipită”", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.