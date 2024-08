Viorel Moldovan încinge spiritele înainte de Rapid - Dinamo: ”Câștigăm! Puteți să notați”

Giuleștenii sunt pe locul 13, cu patru puncte obținute după patru rezultate de egalitate. Echipa lui Neil Lennon are și o înfrângere, scor 1-0 cu Petrolul Ploiești.

Chiar dacă Rapid este singura echipa din campionat fără victorie după primele cinci etape, Viorel Moldovan, președintele clubului, este optimist înainte de derby-ul cu echipa din ”Ștefan cel Mare”.

Viorel Moldovan: ”Meciul va fi câștigat. Garantez!”

Fostul atacant este sigur că echipa lui Neil Lennon se va impune. De partea cealaltă, Dinamo se va deplasa în Giulești fără doi jucători, Dennis Politic și Petru Neagu, accidentați.

„Meciul va fi câștigat. Garantez! Puteți să notați! Va fi un nou început. Anul trecut, după cinci etape, Rapidul avea cinci puncte, cu un punct mai mult decât acum. În momentul de față, noi avem patru puncte. Într-adevăr, am fi vrut mult mai mult, dar ținând cont de anumite aspecte, pot exista circumstanțe.

Nu vreau să găsesc scuze, trebuie să oferim mult mai mult, avem calitatea necesară și trebuie să arătăm asta în teren. Sper ca băieții să arate talentul pe care-l au începând de duminică. Din punct de vedere mental, factorul psihologic contează foarte mult”, a spus Viorel Moldovan, la Digi Sport.

Cătălin Cîrjan, mesaj războinic înainte de Rapid - Dinamo

Pentru ”câini” urmează confruntarea cu Rapid de duminică, 18 august, de la ora 21:30, din Giulești. Cătălin Cîrjan, care a evoluat la alb-vișinii în stagiunea precedentă, susține că Dinamo va da totul pentru o victorie în derby-ul Capitalei. Asta după ce a sugerat că împotriva Iașiului, trupa din Ștefan cel Mare țintea victoria, nicidecum rezultatu de egalitate.

”A fost o partidă bună, am avut doar nişte momente grele după primul gol. A venit golul până în pauză. Cred că puteam marca mai mult, dar asta e. Am venit să câştigăm meciul aici, nu cu gândul la egal. Nu facem inmormântare că am luat un punct la Iaşi.

Cel mai important este că evoluez într-o echipă care joacă fotbal. Cu Rapid este un meci ca oricare altul. Mergem acolo să câştigăm şi să ne bucurăm”, a spus Cătălin Cîrjan.