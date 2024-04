Gigi Becali a spus ce se întâmplă cu transferul lui Louis Munteanu: ”S-a schimbat situația”

Vicecampioana are un avans de zece puncte față de următoarele două clasate, Universitatea Craiova și CFR Cluj, iar Gigi Becali pregătește deja mai multe transferuri spectaculoase pentru perioada de mercato din vară.

Patronul FCSB-ului își dorește să intre în grupele UEFA Champions League, performanță care i-ar aduce în conturi o sumă uriașă. Pentru asta, Becali vrea să-i aducă la echipa sa pe Denis Alibec și Louis Munteanu.

Gigi Becali: ”S-a schimbat situația”

În cazul atacantului de la Farul, împrumutat de echipa lui Gică Hagi de la Fiorentina, lucrurile s-au schimbat. Campioana en-titre ar vrea să-l transfere definitiv, iar Rivaldo ar urma să finanțeze mutarea, spune Becali.

„Eu îți spun un lucru. Nu trebuie să intri în competiție. Eu am vorbit cu Gică și i-am cerut acordul. Mi-a zis că pot. 'Eu nu am bani să dau pe el', mi-a spus Hagi, că nu are bani să dea pe el.

(n.r. Farul a spus că intră în competiție pentru Munteanu) Dacă nu au bani, ar intra în competiție? Înseamnă că au bani, că doar nu îl ia cu macaraua. Dă bani Rivaldo, așa am înțeles. S-a schimbat situația”, a spus Becali, la Digi Sport.

Louis Munteanu a fost vândut de Farul la Fiorentina în septembrie 2020, pentru 1,7 milioane de euro. Atacantul a petrecut doi ani în Italia, perioadă în care a jucat doar la formația Primavera, iar ulterior au urmat două împrumuturi succesive la Farul Constanța, vasluianul având un aport important la titlul câștigat anul trecut.

8 goluri și 3 pase decisive a reușit Louis Munteanu în acest sezon la Farul

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Munteanu, potrivit Transfermarkt

Cum arată clasamentul play-off-ului:

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte