Gigi Becali a răspuns după acuzele lui Iordănescu: „Abia așteptam să scap! Tu faci donații pe banii mei, mă?” Versiunea patronului 

Gigi Becali a declarat că este nemulțumit de jocul echipei sub comanda lui Edi Iordănescu. Iar antrenorul i-a răspuns patronului și a precizat că va pleca de la FCSB doar dacă i se va plăti clauza de 500.000 de euro, ca ulterior să doneze banii în scopuri caritabile, sau dacă Becali își va asuma public că dorește să îl demită de la club, recunoscând că vrea să se ocupe în totalitate de partea tehnică.

Însă, Gigi Becali precizează că lucrurile stau altfel. Ci anume, că niciodată nu i-a cerut demisia lui Iordănescu Jr., chiar l-a încurajat să continue la FCSB, ci că antrenorul este cel care i-a trimis un document oficial lui Valeriu Argăseală pentru a accesa clauzele din contract.

„Nu e adevărat! El a trimis o hârtie la club, la Argăseală, că nu știu ce... că ce clauze. Tâmpenii! Eu tot ce am spus, am zis că nu se joacă bine. Că nu îmi convine jocul, eu am spus mereu că am încredere în el. Că nu e Tănase, că nu e Coman, că nu e Olaru. Pe urmă e adevărat, că i-am zis că nu mai are cum să mai stea în casa omului, dacă tu trimiți hârtii cu amenințări.

El a zis să-i facem o propunere, nu noi. Doamne, miluiește! Abia așteptam să scap o dată! Propunerea este să-i mai dăm salariile pe următoatele două luni, deși nu a muncit.

Dacă lucrezi cu un nou și te înțelegi cu el acasă la tine și după el nici nu mă sună și nu îmi zice nimic, el trimite direct avocat la Argăseală.

El să doneze, dar să doneze banii lui, nu banii mei. Eu îi transmit și i-am și scris. Mi-a zis că nu îl vreau, că nu i-am zis o vorbă bună. I-am zis că nu pleacă nicăieri și că va pleca în glorie. Că el numai în scris vrea, nu vorbește la telefon.

Eu, patron, nu am voie să spun dacă mă întreabă presa dacă îmi place jocul?! Astea sunt niște clauze aiurea. Dacă l-aș critica pe el, da. Dar să fie sănătos, că nu o să vadă niciun ban de la mine.

Nu am regretat niciodată că l-am numit, dar după ce văd astea, mă crucesc. Tu intrii în scandal cu patronul clubului, îl și ameninți. Tu donezi pe banii mei, mă? Acum mă întreb eu, după ce a scris astea și a intrat în scandal cu patronul clubului, cum să te mai duci în curte la el? Eu nu mai înțeleg oamenii. Am 64 de ani, dar nu mai înțeleg lumea.

Nu sunt ca Mititelu să închid poarta și să plătesc clauza de 500.000 de euro”, a declarat Gigi Becali la digisport.