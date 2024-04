Roș-albaștrii au făcut deplasarea duminică seară în Gruia pentru confruntarea din etapa cu numărul patru a play-off-ului Superligii României cu fosta campioană. La capătul celor 90 de minute, echipa lui Elias Charalambous a înregistrat toate cele trei puncte.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după victoria FCSB-ului și a făcut un anunț: ”Azi am luat atacant”

Gigi Becali a vorbit după meciul din Gruia și a ținut să evidențieze că îl interesează cupele europene și în mod special banii pe care-i poate încasa de la UEFA. De asemenea, latifundiarul din Pipera a menționat că și-a găsit atacant: David Miculescu, vârful FCSB-ului care traversează o formă excelentă în sezonul în curs.

”Eu spun ceva, era 1-0. Ocaziile principale și în a doua repriză le-am avut tot noi. Nu au avut nicio ocazie clară de a marca. Noi am avut ocazii, ei nu au avut niciuna. Să ai 16 puncte față de Rapid? Iți dai seama? Panduru i-a zis lui MM: 'Băi MM, dacă se înjumătățesc încă o dată punctele și tot e campioană FCSB!' Așa este. Dacă ne-ar lua jumate, ar fi 8 față de Rapid și 7 față de CFR.

Este o satisfacție, dar principalul sunt banii. E adevărat că există o satisfacție. Cum zice la psaltire: să nu fie pe plac dușmanilor mei. E o satisfacție că mulți m-au blamat și au zis și au dres, dar nu aia e mulțumirea mea sufletească. Nue problema mea că unul e rău și are răutate, pe mine mă interesează ca eu să nu mai am emoții pe final de meci.

Pe mine mă interesează banii, cupele europene. Dacă nu facem nimic în cupele europene, cu ce ne ajută campionatul? Îmi trebuie bani să fac echipă puternică! Bag banii pe care îi iau de acolo! Nu știu câți bani trebuie să fac echipă, eu nu sunt cu bugetele. Care au fost cu bugete au retrogradat. La mine e cât trebuie atâta dau. S-ar putea să nu mai trebuiască mulți bani.

Azi am luat atacant, pe David Miculescu. Nu ai văzut ce s-a bătut cu toți? Atacantul trebuie să marcheze golul, dar eu ziceam că nu vreau gol, vreau să nu pierzi mingea, să creezi spații. O să dea el și goluri. Noi am câștigat ușor, în condițiile în care Olaru nu a fost nici acum în apele lui. Eu nu îl schimb din respect, dar trebuie să își revină. Eu trebuie să iau 6-7 jucători ca să am lot, nu că nu am valoare. Pe două fronturi e greu”, a spus Gigi Becali la televiziunea PrimaSport.

FCSB este de neoprit! Cum arată clasamentul Superligii României

Înainte de runda #3, FCSB avea un avantaj de 10 lungimi în clasament față de ocupanta locului secund. Acum, roș-albaștrii și-au configurat un avans de 13 puncte față de CFR Cluj (locul doi) și de Universitatea Craiova (locul trei).

În a patra etapă, Farul Constanța a învins-o pe stadionul ”Ion Oblemenco” pe Universitatea Craiova, scor 2-1, și a urcat pe locul cinci, în timp ce oltenii au rămas pe podium, la egalitate cu formația lui Ovidiu Hoban.

Singurul meci din etapa în curs a play-off-ului rămas de disputat este Rapid București - Sepsi OSK. Cele două se vor întâlni luni seară, de la ora 20:30, în Giulești. Confruntarea va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

1. FCSB - 44 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Farul Constanța - 29 de puncte

5. *Rapid București - 28 de puncte

6. *Sepsi OSK - 24 de puncte

*Rapid și Sepsi încă nu și-au disputat meciul din etapa #4.