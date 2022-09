Gigi Becali a dezvăluit ce 'cadou' i-a făcut lui Vadim Rață la trei săptămâni după ce l-a dat afară: „Ia de aici, ca să pleci!”

La trei săptămâni după ce l-a trimis pe Rață înapoi la Voluntari, Becali a dezvăluit „cadoul” pe care i l-a oferit jucătorului ca să plece de la vicecampioana României.

„Ca să știți cum se semnează la FCSB. Ai 18-19 ani, semnezi pe mai mulți ani, unul plus cinci, sau cinci plus nu, nu știu, dar dacă ai peste 26 de ani semneze un an plus doi, un an plus trei ani, un an plus patru. Dacă vreau eu, te mai țin. Semnezi unul, plus încă unul să te văd mai bine și încă trei.

Rață avea contract un an plus doi. I-am zis 'uite, îți dau 40.000 de euro cadou ca să pleci'. Am dat și la Voluntari bani. Am dat 200.000 să-l ia înapoi. Trebuia să dau 300.000 la Voluntari și le-am zis 'bă, vă dau doar 200.000 și jucătorul înapoi'”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digisport.

Despărțirea de Rață l-a costat scump pe Becali

Doar trei partide a evoluat Vadim Rață în tricoul „roș-albaștrilor”, iar asta l-a costat scump pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali. Suma pe care latifundiarul a scos-o din buzunar a fost de 200.000 de euro, plus cei 40.000 pe care i i-a plătit jucătorului.

Rață a evoluat în Superliga pentru FCSB doar în două partide: împotriva lui FC Hermannstadt, încheiată la egalitate (2-2) și contra Chindiei Târgoviște (3-2).

Fotbalistul născut la Chișinău a mai bifat o apariție și în play-off-ul Conference League cu Viking Stavanger, în eșecul de pe Arena Națională cu 1-2.