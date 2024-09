Totul a început la partida Oțelul – Dinamo (1-1), atunci când Dorinel Munteanu l-a bruscat pe David Maftei în timpul jocului, din cauză că fotbalistul de 20 de ani nu era atent atunci când îi dădea indicații.

Antrenorul gălățenilor a recidivat și la meciul cu Rapid, când l-a certat și pe Cristi Chira, fotbalistul care, ulterior, s-a accidentat destul de grav în urma unei alunecări, dar și pe final de meci, atunci când a mers direct la Maxim Cojocaru și l-a certat.

Pus să comenteze gesturile lui Dorinel Munteanu, Gigi Becali consideră că antrenorul Oțelului Galați nu a exagerat în niciun moment și spune că doar și-a certat părintește elevii. Mai mult, patronul de la FCSB a mărturisit că și-ar dori un antrenor precum Dorinel Munteanu la echipă.

În schimb, Gigi Becali susține că nu l-ar aduce niciodată pe Dan Petrescu la FCSB, iar motivul este faptul că antrenorul celor de la CFR Cluj ”vorbește urât cu jucătorii”.

”Ce i-a făcut Dorinel Munteanu? E copilul lui! I-a dat vreun pumn? I-a spart nasul? L-a pus la punct părintește. Ce mare lucru a făcut? Nu e un gest de apreciat, dar nici mare nenorocire. Nu l-a înjurat, nu l-a făcut de râs. Ce i-a făcut? Nu e în regulă, dar doar l-a tras de tricou.

Când îți spune antrenorul ceva și tu ai 19 ani, îți ceri scuze! El știe, Dorinel, cum s-a uitat. Dacă mă sfidezi... Trebuie să joci și de frică! La televizor e toată lumea civilizată. Atunci Dan Petrescu? Eu de aia nu-l iau, că vorbește urât cu jucătorii. Un Dorinel Munteanu aș lua... face rar asta. Nu mai e de FCSB acum, e altă ligă. El nu ascultă. Cine nu ascultă, nu vine! Charalambous ascultă, devine milionar”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Dorinel Munteanu a reacționat după ce a fost din nou acuzat că și-a bruscat un jucător

La conferința de presă, Dorinel Munteanu a fost întrebat de unul dintre reporterii prezenți despre momentul în care l-a tras de guler pe Cristian Chira, fotbalistul care s-a accidentat grav în a doua repriză.

Întrebat dacă aceste gesturi au consecințe asupra jucătorilor, Dorinel Munteanu a explicat că în opinia sa nu reprezintă o duritate faptul că își mustreză jucătorii și consideră că se exagerează foarte mult pe această temă.

”Iar am tras, iar am ștrangulat, iar am făcut. Hai să nu mai exagerăm, ați exagerat destul toată săptămâna. L-am chemat (n.r. pe Chira) pentru că nu a stat bine în teren, cred că ați sărit calul foarte mult din nou.

Nu este nicio duritate, poate voi o considerați așa. Să-i transmiți unui jucător să respecte ce i-ai cerut nu este nicio duritate. Refuz să mai răspund la aceste întrebări! Altă întrebare”, a spus Dorinel Munteanu.

