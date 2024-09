La doar câteva zile după ce l-a bruscat pe David Maftei la meciul cu Dinamo, Dorinel Munteanu a fost protagonistul unui alt episod.

Dorinel Munteanu: ”Iar am tras, iar am ștrangulat, iar am făcut, hai să nu mai exagerăm!”

La conferința de presă, Dorinel Munteanu a fost întrebat de unul dintre reporterii prezenți despre momentul în care l-a tras de guler pe Cristian Chira, fotbalistul care s-a accidentat grav în a doua repriză.

Întrebat dacă aceste gesturi au consecințe asupra jucătorilor, Dorinel Munteanu a explicat că în opinia sa nu reprezintă o duritate faptul că își mustreză jucătorii și consideră că se exagerează foarte mult pe această temă.

”Iar am tras, iar am ștrangulat, iar am făcut. Hai să nu mai exagerăm, ați exagerat destul toată săptămâna. L-am chemat (n.r. pe Chira) pentru că nu a stat bine în teren, cred că ați sărit calul foarte mult din nou.

Nu este nicio duritate, poate voi o considerați așa. Să-i transmiți unui jucător să respecte ce i-ai cerut nu este nicio duritate. Refuz să mai răspund la aceste întrebări! Altă întrebare”, a spus Dorinel Munteanu.

În a doua repriză a partidei din Giulești, Cristian Chira s-a accidentat în timp ce își urmărea un adversar, iar verdictul medicilor a fost crunt: fractură la gleznă.

”Accidentareaa este destul de gravă. Sperăm să se refacă cât mai repede să revină pe teren, e un jucător talentat care și-a dorit foarte mult să joace aici, dar asta e viața de jucător.

În curtea noastră se muncește foarte serios, în ciuda faptului că au fost foarte multe critici la adresa mea personal, jucătorii o demonstrează pe teren. Ei sunt principalii actori. Trebuia să câștigăm”, a mai spus Dorinel Munteanu.

