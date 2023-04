Gică Hagi și-a dezvăluit salariul de la Farul Constanța: „E cel mai mic din Liga 1!” 

Farul Constanța își menține parcursul excelent și în play-off, unde este lider, cu un avans de 4 puncte față de echipa lui Dan Petrescu (55 ani). În runda a treia, elevii lui Gică Hagi (58 ani) au învins-o pe Universitatea Criova, 3-2, iar contracandidatele CFR Cluj și FCSB au remizat în meciul direct, 1-1.

Gică Hagi are un salariu modest la Farul Constanța

Gică Hagi a mărturisit că performanța nu este costisitoare la Farul Constanța. Tehnicianul a dezvăluit că are un salariu lunar de 500 de euro la clubul pe care-l patronează, iar jucătorii sunt motivați cu bonusuri de obiectiv.

„Sunt un antrenor cu un cost puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere… Am însă bonusuri mai mari.

Și la jucători e la fel. Fixurile sunt cât credem noi că putem să ducem, dar după aceea prin bonusuri vrem să motivăm jucătorul. El trebuie să arate că poate și performează, iar noi, clubul, performăm administrativ și trebuie să vină banii. Iar atunci când tu aduci bani, și noi putem să-ți dăm. Toți trebuie să pedaleze în aceeași direcție.

O să vină și ziua în care o să fiu plătit bine. Cum le zic și jucătorilor… Cu toții luptăm pentru a avea o cotă pe piață. Fiecare are cota lui și important e să fii dorit. Când tu faci bine, vine respectul, lumea te vrea și pentru asta trebuie să muncești”, a declarat Gică Hagi pentru Fanatik.

„Mi-aș dori un jucător ca el!” Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Gică Hagi

„Întotdeauna mi-aș dori un jucător ca el. Coman este un fotbalist foarte talentat, cu un potențial enorm. Important este să-i găsești cipul și să-l faci să fie foarte bun.

Florinel a fost de mic printre cei mai buni, un număr 9. Așa este el, un număr 9, genul lui Alibec, care are apucături de 9 fals. Adică e și decar. Important este ca tu, antrenorul, să-l faci să dea randamentul cel mai bun”, a mai spus Gică Hagi pentru aceeași sursă.