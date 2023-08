Gică Hagi, revoltat: „V-ați dus în ridicol! Să le fie rușine celor care au spus asta!”

Reușita celor de la Farul a fost minimalizată de unii oameni din fotbal, care au susținut că adversara campioanei României a fost cu mult mai slabă decât reprezentanta țării noastre.

Gică Hagi a ținut să le bată obrazul celor care au făcut astfel de afirmații, susținând că FC Urartu are jucători de valoare și că a fost un adversar redutabil.

„S-a spus că echipa cu care am jucat noi e o echipă de Liga 2 sau Liga 3... Rușine să le fie celor care au spus asta! Anul trecut, campioana Armeniei a bătut-o pe CFR Cluj (n.r. - Pyunik Erevan). Ultima oară când am jucat cu naționala acolo, am pierdut. V-ați dus în ridicol spunând asta!

Urartu a fost o echipă cu jucători talentați, care a știut să paseze. Toate țările din Europa au progresat, dar noi, românii, am regresat! E un adevăr pe care trebuie să-l zicem.

Găsiți voi răspunsul, eu nu mă pricep! Dar vă spun eu... banii, bugetele, conducătorii! Conducătorii trebuie să producă bugete, să aducă bani, să aducă finanțare. Nu uitați că, de 14 ani, eu muncesc cu 500 de euro salariu! Chiar am muncit și chiar am produs. Am investit mult în academii, am avut cel mai mare buget la academii. De asta am câștigat atâtea titluri naționale.

Am jucat la 1.200 de metri altitudine (n.r. - în Armenia), e groasă! Nu e ușor! Dar echipa a arătat că are talent și a revenit. Dar mai zic ceva... Domnilor, nu contează cum începi, contează cum termini!”, a spus Gică Hagi la conferința de presă dinaintea meciului cu Petrolul Ploiești.

Farul Constanţa va juca în turul al treilea contra formaţiei FC Flora Tallinn. Campioana Estoniei a fost eliminată din primul tur preliminar al Ligii Campionilor de Rakow Czestochowa, campioana Poloniei, cu 1-0 şi 3-0. Farul va juca acasă prima manşă, pe 10 august, iar revanşa va avea loc în Estonia, pe 17 august.