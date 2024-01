Gică Hagi a dat lovitura! Fotbalistul cu șut violent a semnat cu Farul pentru a scrie din nou istorie. Reacție sinceră 

Cristi Ganea a plecat liber de contract de la FCSB la Farul Constanța, formație la care își dorește să aibă o evoluție concludentă și să facă meciuri excelente, așa cum a avut în precedenta sa prezență la formația lui Gheorghe Hagi. Fundaș stânga care poate juca oricând și la mijlocul terenului, fotbalistul originar din Bistrița a sperat că Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, îi va da minute, însă i-a oferit șanse să joace de la rar spre foarte rar.

Pus pe lista de transferuri la FCSB și lăsat acasă când echipa a plecat în cantonament în Turcia, Ganea și-a găsit rapid echipă. Hagi știe cum să scoată cea mai bună versiune din fotbaliști de clasă și a simțit momentul că trebuie să-l transfera pe fostul jucător de la Panathinaikos.

Gică Hagi a dat lovitura! Cristi Ganea: "Am trecut prin câteva încercări ale vieții"

Într-un interviu pentru LPF, fotbalistul de la Farul a oferit o reacție "cu manta" și pentru cei de la FCSB care n-au crezut în el.

"Sunt foarte bucuros să fiu din nou la Farul, aici este casa mea, locul în care am crescut și din care am ieșit în fotbalul mare. Am avut un an foarte greu, am trecut prin câteva încercări ale vieții care, din fericire, s-au rezolvat între timp. Am revenit la Farul cu tot sufletul deschis, vreau să joc și să mă simt din nou important ca fotbalist. Și, mai ales, să-mi ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele", a declarat Cristi Ganea, într-un interviu pentru site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Gică Hagi a dat lovitura la Farul! Cristi Ganea a numit obiectivele echipei

Cristi Ganea s-a născut la Bistrița și a fost școlit în fotbal în Spania, unde a apucat să evolueze la cel mai înalt nivel la Athletic Bilbao, unde a fost vândut de Viitorul. Revenirea la Farul o percepe ca pe o nouă rampă de lansare. În primul rând, se simte excelent la formația lui Gică Hagi, unde și-a regăsit și foști colegi.

"(n.r.: provocare) Bineînțeles, mai ales că acum sunt într-un moment greu pentru că nu am jucat foarte mult în ultimul timp și nu sunt genul de jucător care să stea pe bancă. Nu-mi place și nu mă pot obișnui cu ideea de a sta, am fost educat să joc. Am ales Farul pentru că eu cunosc ce joacă echipa, cunosc ce se cere aici și cred că este în avantajul meu pasul făcut. Îmi doresc foarte mult să ajut clubul! Nu, nu mă tem de nimic. Mi-au mai rămas câțiva prieteni în vestiar (Zâmbește).

În primul rând, îmi doresc să fiu sănătos, acesta este cel mai important lucru pentru mine și, apoi, să pot să-mi ajut echipa, să adunăm împreună cât mai multe puncte. Primul obiectiv este intrarea în play-off, mai departe vom vedea ce va fi, nu mă gândesc acum ce va fi atunci. Repet, intrarea în play-off este primul obiectiv", a mai spus Cristi Ganea, pentru site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.