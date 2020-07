Gest total neasteptat al lui Becali inaintea meciului cu Dinamo! S-a dus PE TEREN! Ce a facut imediat dupa ce a ajuns la stadion si cine e noul antrenor al echipei

Becali a revenit pe stadion pentru meciul cu Dinamo, din Cupa, dupa ce a fost si la partida cu Botosani din campionat.

Dupa mult timp, Becali a mers la marginea terenului. Imediat cum a ajuns pe stadion, Becali a coborat pe gazon. A vorbit atat cu jucatorii FCSB, cat si cu oficialul dinamovist Ionel Danciulescu. Apoi, patronul FCSB a mers la vestiare pentru a discuta cu fotbalistii inaintea partidei.

"Trebuie sa demonstram, ca si asa am ajuns pe pozitia pe care am ajuns. Avand in vedere ca Dinamo e pe ultimul loc, ca a fost 3-0 in tur, ce derby sa mai fie? Am venit la distractie. Toni Petrea si Neubert intra in paine, la fel si Pintilii. O sa vedem cum o s-o facem ca sa preia Pintilii echipa. Cine da indicatii? Cine a dat intotdeauna, antrenorul. Vintila va fi in continuare in club si asta e toata treaba!", a spus Becali la venirea la stadion.