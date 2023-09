În minutul 1-0, la scorul de 1-0 pentru U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău se pregătea să facă o schimbare: Dragoș Tescan în locul lui Alexandru Cîmpanu, însă antrenorul nu a mai apucat pentru că mijlocașul a văzut cartonașul roș chiar înainte de înlocuire.

Gest stupid al lui Cîmpanu la debutul pentru U Cluj: și-a scuipat adversarul chiar înainte de schimbare

Cu puțin timp înainte de a fi eliminat, Cîmpanu a acuzat probleme medicale și s-a întins pe gazon. Lângă el a mers Denis Dumitrașcu, iar cei doi au intrat într-un conflict verbal. Jucătorul lui U Cluj l-a scuipat pe cel al arădenilor, iar centralul Radu Petrescu a văzut faza la monitorul VAR și i-a arătat direct cartonașul roșu lui Cîmpanu.

Astfel, Ioan Ovidiu Sabău nu l-a mai putut înlocui pe Cîmpanu. Până la urmă, Tescan a intrat pe teren, șase minute mai târziu, dar în locul lui Daniel Popa, unicul marcator al jocului de la Arad.

Pentru gestul său, Alexandru Cîmpanu va fi suspendat cel puțin două jocuri. Pentru U Cluj urmează partida cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu.

Cîmpanu a ajuns la U Cluj pe 4 septembrie, sub formă de împrumut de la Universitatea Craiova, pentru un sezon.

Alexandru Cîmpanu: "Mi-am dorit să plec de la Craiova. Vreau să joc"

La câteva zile după despărțirea de Universitatea Craiova și sosirea la U Cluj, Cîmpanu a acordat un interviu în care a vorbit despre această schimbare din carieră.

„Nu știu... eu cred că era programat de ceva timp, dar eu am aflat chestia asta aseară, nu am avut habar de absolut nimic sau dacă chestia de a nu mă lua în lot a avut treabă cu împrumutul acesta. Da, eu îmi doream oricum să plec să joc, cu atât mai mult la 'U' Cluj, este, la fel, club de tradiție și am și foarte mulți colegi vechi care sunt acolo.

Nu mi s-a dat nicio explicație, chiar până în momentul de față nu știu de ce nu am făcut parte din lot, habar nu am. În legătură cu chestia cu pregătitul... cam toată lumea, cine mă cunoaște și cine știe cum sunt, știe că sunt un jucător profesionist și că mereu când sunt la antrenament sau la meci oficial, dau tot ce am mai bun.

Asta nu poate fi decât ca o scuză. Ok, la meciul cu Farul nu a excelat nimeni, dar, din punctul meu de vedere și din ce au văzut mai mulți oameni din afara terenului, chiar nu am intrat rău”, a spus Alex Cîmpanu, potrivit iamsport.ro.