Alexandru Cîmpanu (22 de ani) a bifat doar patru apariții în acest start de campionat cu Universitatea Craiova. Cu CFR Cluj (1-1) și FC Hermannstadt (1-0) nu a evoluat nici măcar 10 minute, în timp ce cu UTA Arad (3-0) și Farul Constanța a jucat o repriză întreagă.

Alex Cîmpanu a vorbit fără menajamente în urma despărțirii de Universitatea Craiova

După ce s-a despărțit de olteni, Alex Cîmpanu a rupt tăcerea și a vorbit despre perioada recentă petrecută la trupa din Bănie. Fotbalistul a evidențiat că nu știe motivul pentru care a fost exclus din lot și că s-a pregătit normal până acum.

„Nu știu... eu cred că era programat de ceva timp, dar eu am aflat chestia asta aseară, nu am avut habar de absolut nimic sau dacă chestia de a nu mă lua în lot a avut treabă cu împrumutul acesta. Da, eu îmi doream oricum să plec să joc, cu atât mai mult la 'U' Cluj, este, la fel, club de tradiție și am și foarte mulți colegi vechi care sunt acolo.

Nu mi s-a dat nicio explicație, chiar până în momentul de față nu știu de ce nu am făcut parte din lot, habar nu am. În legătură cu chestia cu pregătitul... cam toată lumea, cine mă cunoaște și cine știe cum sunt, știe că sunt un jucător profesionist și că mereu când sunt la antrenament sau la meci oficial, dau tot ce am mai bun.

Asta nu poate fi decât ca o scuză. Ok, la meciul cu Farul nu a excelat nimeni, dar, din punctul meu de vedere și din ce au văzut mai mulți oameni din afara terenului, chiar nu am intrat rău”, a spus Alex Cîmpanu, potrivit iamsport.ro.

Alex Cîmpanu a venit la Universitatea Criaova în octombrie 2020, după ce oltenii au plătit 500.000 de euro celor de la FC Botoșani. În septembrie 2023, winger-ul a fost trimis sub formă de împrumut pentru un sezon la 'U' Cluj.

Alex Cîmpanu, la 'U' Cluj

„Bun venit la 'U', Alexandru Cîmpanu!

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova pentru împrumutul lui Alexandru Cîmpanu (22 de ani) până la finalul sezonului actual. Jucătorul care evoluează în banda dreaptă a atacului are o Cupă și o Supercupă în palmares, dar și peste 100 de meciuri în Superliga.

Alexandru Cîmpanu a evoluat până în prezent pentru Universitatea Craiova, FC Botoșani și CSM Alexandria. A bifat 112 meciuri în Superliga, marcând 14 goluri și oferind 7 pase decisive.

Noul nostru jucător are nouă prezențe pentru naționalele U20 și U21. A purtat banderola de căpitan a României U20 într-o victorie cu Suedia, când a și marcat unicul gol al meciului. De asemenea, a făcut parte din lotul României U21 la turneul final al Campionatului European U21 din acest an.

Îi dorim cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, se arată în comunicatul oficial emis de 'U' Cluj.