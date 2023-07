Gabriel Debeljuh rupe tăcerea după ce a plecat de la CFR Cluj

Gabriel Debeljuh va juca în sezonul acesta la Sepsi Sfântu Gheorghe. Accidentat o perioadă lungă de timp, Debeljuh nu a mai fost păstrat de CFR Cluj și rămâne în România. Atacantul este evaluat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Gabriel Debeljuh: "Nu m-au respectat și m-a dezamăgit și finanțatorul Varga"

"Am ales Sepsi pentru că e o echipă foarte bună din România, este o echipă care a crescut în ultimii ani și sunt condiții foarte bune aici. S-a făcut un stadion nou și multe lucruri bune în ultimul timp. Vreau să mă întorc să joc și să o fac bine. Am avut și oferte din Rusia, mai mari din punct de vedere financiar, dar am ales să rămân în România pentru că știu campionatul", a afirmat atacantul, conform ProSport.

Debeljuh, unul dintre cei mai valoroși atacanți din Superliga, susține că a fost dezamăgit de principalul finanțator al ardelenilor, Ioan Varga. Totodată, actualul component al lui Sepsi precizează că mai are bani de luat de formația care a terminat campionatul pe locul al treilea, după Farul Constanța și FCSB.

"Am dorit să schimb echipa, după ce s-a întâmplat. Nu m-au respectat și m-a dezamăgit și finanțatorul Varga. N-am mai vrut să rămân acolo. Am vrut să rămân, dar apoi nu m-am simțit respectat. Nu sunt importanți doar banii. Da, trebuie să-mi plătească salariile. Pe ianuarie a fost ultimul salariu pe care l-am primit. Nu înțeleg cum în România trec atâtea luni fără să iei bani și Federația nu pedepsește cluburile. Nu știu. Poate protejează echipele care joacă în Europa. Eu am încă de primit bonusuri și cinci salarii", a mai adăugat atacantul, pentru sursa mai sus menționată.

Cu CFR Cluj, Gabriel Debeljuh a reușit să-și treacă în cartea de vizită două titluri în primul eșalon al României (2020/21, 2021/22), dar și Supercupa României, în sezonul 2020/21.

Ce mișcări a făcut CFR Cluj pe piața transferurilor

Antrenor - Andrea Mandorlini (nou)

Veniri - Cătălin Căbuz (26 de ani / portar / România / Chindia / contract încheiat), Philip Otele (24 de ani / extremă stânga / Nigeria / UTA Arad / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Jefte Betancor (29 de ani / atacant / Spania / Pafos FC), Adrian Păun (28 de ani / extremă stânga / România / Hapoel Beer Sheva), Otto Hindrich (20 de ani / portar / România / Kisvarda), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Portugalia / FC "U" Cluj), Ionuț Rus (23 de ani / portar / România / Ripensia), Denis Rusu (22 de ani / extremă stânga / România / Șoimii Lipova), Sebastian Serediuc (22 de ani / atacant / România / SSU Poli Timișoara), Adrian Gîdea (23 de ani / mijlocaș central / România / SSU Poli Timișoara), George Leață (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / CSM Slatina), Sergiu Buș (30 de ani / atacant / România / Chindia Târgoviște), Robert Silaghi (21 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Unirea Slobozia), Abdoulaye Niakate (22 de ani / fundaș central / Coasta de Fildeș / CSC Dumbrăvița), Ricky Gneba (21 de ani / mijlocaș central / Coasta de Fildeș / Minaur Baia Mare), Sergiu Luca (21 de ani / închizător / România / Gloria Bistrița), Gheorghe Gondiu (21 de ani / atacant / Moldova / Sighetu Marmației)

Plecări - Nana Boateng (29 de ani / închizător / Ghana / Jeonbuk Hyundai Motors / 2 milioane de euro), Christopher Braun (31 de ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / FC Rapid 1923 / 300.000 de euro), Mihai Bordeianu (31 de ani / închizător / România / "U" Cluj / contract reziliat), Denis Kolinger (29 de ani / fundaș central / Croația / Vejle BK / împrumut expirat), Karlo Brucic (31 de ani / fundaș stânga / Croația / contract încheiat), Andrei Peteleu (30 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Ovidiu Hoban (40 de ani / închizător / România / retragere din activitate), Anton Maglica (31 de ani / atacant / Croația / contract încheiat), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Guinea Bissau, Portugalia / Ethnikos Achnas / contract reziliat), Alex Militaru (20 de ani / mijlocaș central / România / Poli Iași / contract reziliat)