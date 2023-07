La începutul lui ianuarie, fundașul dreapta a semnat cu clubul patronat de Mititelu. FCU Craiova l-a adus atunci liber de contract de la Zhetsyu, însă în șase luni Gabi Enache nu a bifat decât nouă apariții și 650 de minute în total pentru olteni.

Gabi Enache, un car de nervi după ce a plecat de la FCU Craiova: „Ceva SF! Trebuie să lămurim chestiile astea”

Asta l-a făcut pe fotbalist să aibă o reacție acidă la adresa formației din Bănie. Gabi Enache a precizat că a ales-o pe FCU în detrimentul unei echipe din Grecia, pentru că la olteni credea că va evolua.

Însă lucrurile nu au stat chiar așa. De asemenea, jucătorul a remarcat că programul echipei dintr-o zi se afișa chiar în ziua respectivă și că au existat mai multe discuții „bizare” cu Adrian Mititelu.

„Salariul era plătit, dar nu am semnat pentru bani. M-am dus să joc. Aveam alte planuri. Voiam la națională pentru că mă simțeam foarte bine. Am stat 6 luni fără să joc. Dar am fost 100% profesionist, dar lucrurile astea nu au fost apreciate.

Mă pregăteam cu prima echipă. Iar când era cantonament înainte de meci, eu intram în liber sau mă pregăteam cu un antrenor personal. Era frustrant. Dacă știam, nu semnam. Culmea, după trei zile am avut ofertă din Grecia. Eu puteam să plec pentru că înțelegerea era nulă. Am zis că am planuri aici, că am vorbit ceva cu oameni... Aveam 6 luni, plus un an de contract.

Trebuie să lămurim chestiile astea. Nu accept să arunce cineva cu noroi în mine. Când văd că este o porcărie foarte mare, nu pot fi de acord. Nu poți spune de cineva că se dă lovit dacă nu-i faci teste. Eu am făcut teste singur, pe banii mei. Am adus testele la club. Am demonstrat ceea ce se întâmplă.

Să vorbim despre excluderea din echipă, să vă spun de unde a pornit totul. Am întrebat pe grupul de WhatsApp al echipei care e programul pe toată săptămâna.

Marți seara nu aveam program pentru miercuri. Ceea ce mi se pare... De acolo a început totul. Am întrebat `Bună seara, avem și noi program pentru săptămâna asta?`. E exclus să întrebe jucătorul.

Mi s-a răspuns că `mâine îl vei avea afișat`. Adică miercuri. A doua zi, am fost chemat de patronul echipei, și întrebat `De ce trebuie să știi programul echipei? Aaa, te doare tendonul? De mâine mergi la echipa a doua`. Au fost mai multe discuții cu Adrian Mititelu. Ceva SF”, a spus Gabi Enache la GSP Live.

La ce echipe a mai evoluat Gabi Enache

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Gabi Enache a fost legitimat la CS Dacia Mioveni, Astra Giurgiu, FCSB, Rubin Kazan, Partizan, Dunărea Călărași, Kyzsyl-Zhar, Zhetsyu și FCU Craiova.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Astra Giurgiu, 146, unde a reușit să marcheze 17 goluri și să paseze decisiv în nu mai puțin de 20 de situații, în peste 10.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.