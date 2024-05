Gabi Balint nu are încredere în ”pariul” lui Gigi Becali: ”Nu l-am văzut foarte bun!”

Bogdan Stelea a vorbit despre transferul lui Daniel Popa la FCSB.

Gabi Balint: ”Nu îl văd foarte bun la combinații pe Daniel Popa!”

Fostul mare portar al echipei naționale consideră că nu îi va fi deloc ușor fotbalistului care a evoluat în acest sezon sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, pentru că la echipa patronată de Gigi Becali nu există răbdarea de care s-a bucurat la gruparea ardeleană.

”Ușor nu o să îi fie, pentru că la FCSB se doresc fotbaliști care confirmă imediat. Pentru asta sunt aduși, chiar dacă au o anumită valoare. E un salariu bun pentru România.

Din varii motive, se poate întâmpla ca ei să nu aibă un randament foarte bun, nu sunt așteptați foarte mult și sunt priviți altfel decât ar putea fi privit la U Cluj, unde Sabău vede lucrurile cu totul altfel și își dă seama în ce stadiu e un jucător și unde poate ajunge el într-un termen scurt”, a spus Bogdan Stelea la Digi Sport.

Și Gabi Balint privește cu reticență transferul lui Daniel Popa la FCSB. Chiar dacă susține că atacantul de 28 de ani are anumite calități, Gabi Balint crede că Daniel Popa este un jucător de contraatac, lucru ce se întâmplă destul de rar la FCSB, o echipă care încearcă de cele mai multe ori să își impună jocul.

”E un jucător de contraatac mai mult, de asta a făcut treabă la echipele mici. Echipele mici se apărau și el ieșea foarte bine pe contraatac, a marcat multe goluri. FCSB e echipa care încearcă să impună jocul și să aibă multe atacuri poziționale. Pe el nu l-am văzut foarte bun la combinații.

Calități are și, până la urmă, nu este pariul antrenorilor sau al lui Mihai Stoica, pentru că ei nu erau de acord cu venirea lui. E pariul patronului, ei vor ceva mai mult. Ei pot propune niște jucători, dar patronul decide”, a spus și Gabi Balint.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Pentru acei bani, trebuie să îți asumi orice!”

”Eu cred că jucătorii știu la ce trebuie să se aștepte când merg la FCSB. Este posibil să nu joace, e posibil să nu joace, să fie criticat după anumite jocuri. Pentru acei bani, trebuie să își asume când iei o astfel de decizie. Sper să se impună acolo, să joace bine, îi doresc succes!

E o sumă bună pentru vârsta lui. Ne-a ajutat foarte mult, asta e realitatea, a fost un mare câștig pentru noi.

Și noi l-am ajutat, grupul, dacă a făcut cel mai bun an din cariera lui, înseamnă că și noi am lucrat bine, am fost lângă el, am colaborat foarte bine, am comunicat foarte mult cu el, discuții individuale, l-a ajutat foarte mult. M-a sunat ieri și mi-a spus că va fi alături de noi la barajul cu Universitatea Craiova”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.