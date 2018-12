Fundasul pe care il vrea Becali la FCSB, caracterizat de antrenorul care l-a promovat: "E mijlocas central de fapt!"

FCSB joaca duminica, in deplasare, cu FC Botosani, de la ora 20:00

FCSB il vrea pe Iulian Cristea, fundasul central de la Gaz Metan. Gigi Becali negociaza deja cu mediesenii si a anuntat ca este dispus sa plateasca 100.000 de euro in schimbul fotbalistului de 24 de ani.

Cristi Dulca, antrenorul care l-a promovat pe Iulian Cristea la Gaz Metan, spune ca postul de baza al lui Cristea este de fapt de mijlocas central.

"E foarte bun pentru faza defensiva. A jucat ca mijlocas la inchidere, a fost si fundas central uneori, chiar si fundas dreapta l-am folosit. Joaca simplu, are forta si detenta."

"La baza, postul lui era de mijlocas central. Am observat ca in ultima vreme a aparut tot mai des ca stoper si e meritul lui Mihai Teja ca a reusit sa il transforme in fundas."

"Cred ca FCSB s-a orientat spre Iulian si datorita polivalentei lui, e bine ca e o solutie pentru mai multe posturi", a spus Cristi Dulca.