FOTO | Aparitie spectaculoasa in tribune! Cine este tanara care a urmarit meciul de titlu al CFR-ului

Suporterii CFR-ului au venit in numar impresionant pentru a urmari meciul cu Craiova.

Printre suporterii prezenti in Gruia s-a numarat si Malina. Tanara bruneta este iubita lui Daniel Stanciu, directorul sportiv al CFR-ului.



Cei doi sunt impreuna inca din perioada in care Stanciu era conducator la Timisoara, in 2015. Malina e prezenta la fiecare meci pe care CFR-ul il joaca pe teren propriu.