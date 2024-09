Fotbalistul pe care Gică Hagi vrea să îl transfere de la FCSB, după ce Gigi Becali i l-a luat pe Mihai Popescu

Așadar, Gheorghe Hagi își dorește să acopere locul rămas liber după plecarea lui Mihai Popescu, iar ”Regele” vrea să transfere chiar din curtea lui FCSB.

Gică Hagi vrea să-l transfere pe Denis Haruț de la FCSB

Conform GSP, Gică Hagi a pus ochii pe Denis Haruț, fundașul de 25 de ani al roș-albaștrilor, care a nu a mai prins prea multe minute la echipa patronată de Gigi Becali.

În acest sezon, Denis Haruț a avut o singură apariție în tricoul roș-albaștrilor, în eșecul suferit de FCSB în fața celor de la Oțelul Galați.

Sursa citată susține că singurul obstacol în calea unui transfer ar fi salariul pe care Haruț îl încasează la FCSB, de peste 10.000 de euro lunar.

Denis Haruț este cotat la 400.000 de euro, conform Transfermarkt.

Actualul contract al lui Denis Haruț va expira în vara anului următor.

Haruț a început fotbalul la echipele de juniori ale celor de la Poli Timișoara, iar în 2016 a făcut pasul la prima echipă. Trei ani mai târziu, a fost transferat la FC Botoșani, clubul care l-a vândut celor de la FCSB în 2021.

Gigi Becali a anunțat transferul lui Mihai Popescu la FCSB

"L-am luat pe Popescu astăzi. A semnat un an plus un an. M-a costat 250.000 de euro. Va avea salariu de 15.000 de euro. Aveam nevoie de fundaș central, ce să facem? Vin competițiile peste noi. Mie îmi plăcea de când era la Dinamo.

Mie mi-a scăpat printre degete pentru că nu știam. Ne-a dat o dată dintr-un corner un gol cu capul. Juca la Dinamo acum 3-4 ani. Îmi plăcea că e războinic, e puternic", a spus Gigi Becali, la Fanatik.