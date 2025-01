Chemat la națională de Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Cipru și Lituania din Nations League, Mihai Lixandru s-a accidentat la meciul lui FCSB din Europa League cu PAOK Salonic și a ratat, astfel, debutul la prima reprezentativă a României.



Fotbalistul de la FCSB care vrea la națională cu orice preț: ”E un vis”



Închizătorul a dezvăluit că selecționerul României l-a sunat după ce s-a accidentat și a punctat faptul că s-a bucurat enorm conversația cu ”Il Luce”. Lixandru a mai evidențiat și că e visul lui să îmbrace echipamentul tricolorilor și că abia așteaptă să ajungă la echipa națională.



”Telefonul de la dânsul a fost foarte, foarte important şi singurul lucru care m-a bucurat puţin în perioada aia. Am avut două convocări care nu s-au materializat. Pentru mine, naţionala rămâne doar un vis al copilăriei deocamdată.



Îmi doresc foarte mult să lucrez cu domnul Mircea Lucescu. Îmi doresc foarte mult să ajung la naţională şi prin prisma faptului că îmi doresc să lucrez cu dânsul”, a spus Lixandru, potrivit as.



Lixandru a suferit o ruptură de ligament încrucișat la genunchi, o accidentare care necesită luni bune de recuperare. Operat la clinica Vila Stuart din Roma de renumitul doctor Pier Paolo Mariani, mijlocașul speră să revină pe teren în aprilie 2025.



"Am întors acea fază pe toate părțile: minutul, faza, mingea, modul în care am căzut. Nu m-am uitat de multe ori la ea, dar o am în minte ca și cum s-ar fi întâmplat acum două secunde. Nu cred că am cum să o uit vreodată. N-am cum să mai schimb nimic. Singurul lucru pe care pot să-l fac acum este să mă refac și să fiu mai bine decât am fost înainte.



Când ești un om normal, care poate să facă orice și se bazează doar pe el, iar dintr-o dată, într-o secundă, te trezești că ai nevoie de cineva care să te ajute la fiecare pas – să te ducă la baie, la duș, să te sprijine – e destul de greu, atât psihic, cât și fizic, să ajungi într-o astfel de situație.



Eram într-o creștere, lucrurile se întâmplau ca într-un vis. Într-un singur an, am câștigat campionatul, Supercupa, am primit prima convocare. Totul era perfect. Jucam în Europa League – lucruri la care visam când eram mic.



Cel mai greu lucru acum, după ce am acceptat situația, este să merg la meciuri și să-i văd pe băieți jucând în Europa League, să văd echipa cât de bine merge, fanii, tot ce se întâmplă în jurul echipei și momentele pe care ei le trăiesc. Să stau în tribună, e foarte greu. Mă afectează foarte mult.



După o astfel de accidentare, îți vin în minte multe gânduri: Oare mai reușesc vreodată să fiu convocat? Oare nu mai reușesc? Dar eu sunt încrezător că voi reveni.



Aceste lucruri te fac mai puternic. Am realizat de multe ori că, atunci când aveam meciuri proaste, mă lăsam afectat. Mi-am promis acum că nu o să se mai întâmple asta. Cât timp sunt sănătos și am șansa să mă întorc la antrenamente, nu am să mai las capul jos niciodată", povestea Mihai Lixandru la început de decembrie.