La partida din Giulești, Dan Petrescu a mizat și pe Alin Răzvan Fică (21 de ani) în formula de start, iar fotbalistul născut în Cluj-Napoca a avut o evoluție concludentă și a făcut o mare risipă de efort.

Mijlocașul central, care are și două titluri în palmares cu echipa din Gruia, adunase doar 58 de minute în acest sezon, acumulate în trei prezențe, câte una în play-off, campionatul regulat și Cupa României, înainte de partida cu Rapid.

Fotbalistul care a izbucnit în lacrimi după Rapid - CFR 3-1

Mijlocașul cu două selecții în naționala Under 19 a frapat prin sinceritate la finalul partidei și a explicat de ce a început să plângă după ce a fost înlocuit pe finalul partidei din Giulești.

"De emoţii, că mi-am văzut părinţii.E o seară fericită pentru mine, nu şi pentru echipă. Am avut emoţii dimineaţă, mi-am sunat părinţii, prietenii, mi-au urat baftă. Am vrut să le arăt celor de aici, am fost aici, am jucat şi m-am întors la CFR.

Am avut ghinion, la 2-1 am avut două bare, două ocazii mari. Aşa a fost să fie. Cât timp mai sunt şanse, noi luptăm, ne pregătim şi sper să ieşim cu capul sus”, a declarat Fică, potrivit primasport.

Dan Petrescu: "Fică a fost cel mai bun jucător"

„Ce mă bucură este jocul excelent al lui Fică. A fost cel mai bun jucător al nostru. Nu mă așteptam să joace așa bine. Un meci cu așa intensitate și așa greu... el e un câștig pentru echipă. Merită, s-a antrenat bine tot timpul, joacă în stânga, dreapta, la mijloc și e câștigul nostru cel mai mare”, a spus Dan Petrescu.

Clasament Liga 1 după șase etape din play-off

1. Farul - 43p

2. FCSB - 40p

3. CFR Cluj - 38p

4. Univ. Craiova - 35p

5. Rapid - 34p

6. Sepsi - 25p

Rapid - CFR 3-1

Rapid: H. Moldovan - Onea, Săpunaru, Dr. Grigore, J. Morais - Kait, Al. Albu - Sefer (Pănoiu - 63), Al. Ioniţă II (Costache - 64), Bamgboye (Ongenda -73) - Dugandzic (Luckassen - 85); Antrenor: Adrian Mutu

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Yuri, Ţâru, Braun - Muhar (Cvek - 74), Boateng, Fica (Yeboah - 80) - Janga, Bîrligea (Petrila -74), Krasniqi; Antrenor: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: Boateng (24), Ongenda (76), Costache (81) / Yeboah (87)