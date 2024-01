Fostul jucător de la FCSB s-a retras la 32 de ani și a început o altă meserie: ”Am simțit că este momentul”

Fostul mijlocaș s-a despărțit în această iarnă de formația pregătită de Erik Lincar și a decis să-și încheie cariera de fotbalist. În prezent a preluat postul de team manager al celor de la Minaur Baia Mare, formație din Liga 3.

Achim a evoluat în cariera sa în Israel și Macedonia de Nord. La FCSB a stat un an de zile, între 2022 și 2023, iar apoi a devenit liber de contract. Gigi Becali nu i-a acordat foarte multe șanse fostului mijlocaș, care a prins un singur meci la vicecampioana României.

Florin Achim a dezvăluit de ce a luat decizia de a se retrage la doar 32 de ani, vârstă la care, cel mai probabil, și-ar fi putut continua cariera.

Florin Achim: ”Am simțit că este momentul”

„A fost o trecere destul de bruscă și pentru mine, am primit această propunere din partea domnului primar de la Baia Mare, ne cunoașteam, am discutat mult despre fotbal cu dânsul și cred că i-au plăcut și dânsului ideile mele.

Am simțit că este momentul să înceapă o nouă etapă din viața mea. Nu știu dacă aveam acea motivație sută la sută, eram motivat, dar mi-am dorit foarte mult acest lucru după ce mi-am încheiat cariera, să pornesc pe acest drum. Am simțit că este momentul să fac acest pas. Îmi doresc să fac o carieră în această meserie”, a spus Florin Achim, la GSP.ro.

Achim, transferat la FCSB la insistențele duhovnicului

„Florin Achim… Eu vă spun sincer. A intervenit duhovnicul lui. O să râdeţi acum, dar eu vă spun adevărul, pentru că eu fac ce vreau cu banii mei la mine acasă. Are un duhovnic pe care eu îl iubesc foarte mult.

A intervenit el şi a spus: uite, este ucenicul meu. Bine, tată, nu mai zic nimic. Trebuia să plece şi am zis, ia stai mă de ce să plece. De un an jumate îl am şi nu l-am văzut.

I-am zis Bă, Dică, ai făcut ce ai vrut tu până acum, vreau doar să îl văd. De unde să ştiu că e bun dacă nu l-am văzut. Dacă erau Boboc sau Pantea extraordinari, atunci bă, sunt extraordinari, cum e Radunovic pe stânga…

Dacă are salariu, pentru ce să nu îi ţin eu pe băiat? O să avem şi meciuri în cupă, o să îl văd oricum. Dacă el va fi mai bun, sar toţi din schemă şi va fi Achim titular”, spus Gigi Becali, la Pro Arena, în urmă cu mai mult de un an în urmă.