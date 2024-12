Italianul a rămas impresionat de fotbalul românesc, unde spune că ar vrea să se întoarcă. Mai mult, tehnicianul a învățat chiar și bazele limbii române într-un timp foarte scurt.



În toată această perioadă, Costantino a refuzat o ofertă din zona țărilor baltice și a purtat negocieri cu cluburi din Rusia și Turcia.



Giovanni Costantino: ”Am fost în negocieri cu un club din Rusia”



La FCU Craiova, Costantino a bifat 18 meciuri, reușind să bifeze șapte victorii și trei rezultate de egalitate. Opt dintre acestea s-au încheiat cu înfrângeri.



„Am avut câteva interviuri în ultimele zile, am avut o ofertă din țările baltice, dar am refuzat-o din motive pe care nu le voi spune. Vreau să mă întorc în România pentru că m-am simțit bine. Depinde de proiectul tehnic, de buget, de mai multe aspecte. Nu vreau să muncesc doar ca s-o fac, nu-mi place.



Am uitat să spun, dar am fost în negocieri cu un club din Rusia, din prima divizie. Am mai vorbit cu un club din Turcia, dar nu am primit oferta”, a spus Costantino, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.



Înainte de a ajunge la FCU Craiova, Costantino a mai lucrat la cluburi precum MTK Budapesta, Casarano și Ayia Napa.



În plus, acesta a lucrat și la naționala Ungariei, în perioada 2018-2021, perioadă în care a fost secund și analist video.



FCU Craiova se bate la play-off în Liga 2



FCU Craiova a legat patru victorii în ultimele patru etape din 2024 și speră la calificarea în play-off și la revenirea în Superliga României.



În ultimele patru meciuri din sezonul regulat, oltenii vor avea parte de câteva meciuri dificile: FC Argeș (acasă), Corvinul Hunedoara (deplasare), Metalul Buzău (acasă) și Metaloglobus București (deplasare) sunt adversarele echipei lui Mititelu.