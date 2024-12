Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre retragerea sa din fotbal și despre ce se va întâmpla în momentul în care va părăsi echipa pe care o patronează.



După mai bine de două decenii în care a condus clubul, Becali a declarat că nu dorește ca familia sa să continue investițiile în echipă, considerând fotbalul un pericol pentru stabilitatea financiară și personală.



Patronul FCSB a dezvăluit că ar fi vândut echipa în 2013, când a fost condamnat la închisoare, dacă nu ar fi încasat în acea perioadă 45 de milioane de euro.

Becali nu vrea să lase echipa moștenire familiei



Cel mai probabil Gigi Becali se referă la banii pe care FCSB i-a primit pentru participarea în grupele Ligii Campionilor în sezonul 2013-2014. Acela a fost și ultimul sezon în care o echipă din România a ajuns în grupele celei mai importante competiții din Europa.



"Nu știu dacă echipa va mai avea viitor fără mine. Nu vreau să mă dau mare și să spun că am avut înțelepciune. Am avut intuiție, instinct. Nu pot spune că mă pricepeam la fotbal, dar Dumnezeu mi-a dat inspirație să iau anumiți jucători. Am luat fotbaliști după o fază.



Așa l-am luat pe Chiricheș, după un meci cu Dinamo. Și după am luat 10 milioane de euro. Și pe Dennis Man l-am luat la fel, după o fază din Liga 2. Sunt niște lucruri pe care nu le poate face altcineva.



Când nu voi mai fi, eu nu vreau să-mi las familia în fotbal. E periculos. Îți ruinează familia. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu. Când am intrat în pușcărie am luat vreo 45 de milioane. Dacă nu luam acei bani, renunțam la echipă. Așa a vrut Dumnezeu", a spus Gigi Becali, potrivit GSP.