Florinel Coman și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Jalnic, cel mai slab am fost!"

Coman a marcat un gol pentru FCSB în victoria cu Universitatea Craiova (2-0) și tot șeptarul liderului a provocat autogolul lui Ștefan Vlădoiu. Totuși, Florinel spune că a făcut un meci "prost, jalnic".

Florinel Coman: "Cred că voi pleca în vară. Vreau să schimb. Azi am fost jalnic"

Întrebat despre anunțul lui Gigi Becali, conform căruia ar urma să primească un salariu dublu - 60.000 de euro lunar - dacă rămâne la FCSB și în sezonul viitor, Coman a anunțat că vrea să plece în străinătate.

"Un meci prost făcut de mine. Jalnic! Am fost cel mai slab de pe teren, dar Dumnezeu m-a făcut să marchez. Așa a fost! Un meci faorte slab făcut de mine, mai ales prima repriză. O repriză foarte slabă în care m-au ajutat colegii. Jocul echipei a fost foarte bun, am verticalizat. Ca echipă a fost o primă repriză foarte bună.

Ce puteam să fac mai mult? N-am câștigat multe dueluri, n-am fost ca la meciurile trecute.

N-am făcut un pas către titlu, am făcut o fandare. E clar că suntem favoriți. Am văzut ce vorbesc contracandidatele, că nu se gândesc la campionat. Noi ne gândim la campionat.

Și Chiri ne-a transmis la pauză că trebuie să nu ne vedem cu sacii în căruță la pauză, să rămânem montați și să mai marcăm. Craiova a întors rezultatul cu Rapid, așa că am fost foarte concentrați, am făcut un joc foarte bun. Crețu cred că a făcut cel mai bun meci din carieră.

(n.r - despre oferta lui Gigi Becali cu salariu de 60.000 de euro lunar) Am primit oferta? O am pe masă? A spus că mi-a pus oferta pe masă sau ceva? Nu știu, cred că voi pleca la vară. Vreau să schimb, dar acum sunt angrenat aici. Îmi dau viața pe teren până la ultima picătură de sânge. E clar că obiectivul e câștigarea campionatului. Toată lumea își dorește să plece până la urmă, dar eu nu am niciun campionat cu această echipă și acesta este visul meu", a spus Coman.

Coman a ajuns la 17 goluri și 10 pase decisive în cele 34 de meciuri jucate în actuala stagiune.

Adrian Ilie spune că Borussia Monchengladbach e interesată de Florinel Coman

După meciul de pe Arena Națională, fostul internațional Adrian Ilie a anunțat că Borussia Monchengladbach, locul 11 în Bundesliga, este interesată de transferul lui Florinel Coman în vară. În urmă cu câteva săptămâni, "Cobra" declara că și VfB Stuttgart îl vrea pe șeptarul de la FCSB.

Indiferent că va fi Borussia Monchengladbach, VfB Stuttgart sau o altă echipă din străinătate, Adrian Ilie este convins că lui Florinel Coman îi va fi activată clauza de reziliere în vară și speră ca transferul să se realizeze înainte de EURO 2024.

"Are o clauză de 5 milioane, se plătește și gata. Sunt mai multe echipe din Germania. Eu cred că o să plece în vară. Pentru el aș vrea să plece înainte de Campionatul European. E mai bine să-l ia înainte", a spus Adrian Ilie, la Prima Sport.

Borussia Monchengladbach, antrenată de Gerardo Seoane, se află pe locul 11 în Bundesliga, cu 31 de puncte, la opt lungimi peste poziția de baraj.

De partea cealaltă, VfB Stuttgart e pe 3, cu 60 de puncte, la egalitate cu a doua clasată, Bayern Munchen.