Florinel Coman: "S-a vazut si la TV, au fost mult prea buni!" Jucatorul FCSB-ului, dezamagit de jocul slab: "Noi, atacantii, n-am facut nimic"

Atacantul celor de la FCSB a vorbit dupa infragerea suferita in fata Astrei Giurgiu, scor 1-3.

"Am intalnit o echipa foarte artagoasa, s-au aparat bine, ne-au analizat foarte bine si din pacate n-am reusit sa luam cele 3 puncte.

Toata echipa a jucat foarte bine, noi am inceput mai greu meciul, am iesit greu din 16 metri, si chiar daca am marcat prin "bizon", n-am reusit sa tinem ritmul.

Cred ca nimic nu ne-a iesit, a fost un joc foarte prost facut de noi, n-am avut nici posesie foarte buna, cred ca noi atacantii n-am facut nimic periculos, n-am avut ocazii, n-am avut suturi pe poarta. Un meci foarte slab facut de noi.

Analizam si vedem ce vom face ca sa corectam greselile.

S-a vazut si la TV, au fost mult prea bun pentru noi! Noi doar ne-am aparat", a spus Florinel Coman.