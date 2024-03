Roș-albaștrii au venit după eșecul categoric cu Rapid din ultima etapă a sezonului regular (0-4). În urma victoriei cu clubul din Sfântu Gheorghe, FCSB și-a asigurat o diferență de șapte lungimi față de Universitatea Craiova, locul secund din play-off.

Florinel Coman a dezvăluit cum a trăit ultimele zile, după eșecul cu Rapid + Mesaj înainte de jocurile naționalei României

Florinel Coman a vorbit după meci și a ținut să evidențieze faptul că, după înfrângerea cu rivala din Giulești, nu a putut să doarmă două zile. De asemenea, winger-ul roș-albaștrilor a mai precizat că abia așteaptă să revină în echipamentul naționalei României, în vederea celor două partide din luna martie, cu Irlanda de Nord și Columbia.

”Venim după o înfrângere usturătoare. Două zile foarte grele după meci. Două zile nedormite. Stres, gânduri necurate, să spun așa. Dar, ăsta este fotbalul. La o săptămână ai șansa să te remarci din nou și ce ai făcut ieri astăzi nu mai este valabil.

Am văzut meciurile, ne-am bucurat. Dar, până la urmă, nici nu știi. Să te bucuri, să nu te bucuri. Eram la 15 puncte și iată că s-au făcut șapte. Înainte de meci erau patru. Ăsta e fotbalul, ăsta e play-off-ul.

Am vorbit înainte de meci cu un coleg și mi-a spus să-i dau în scurt, să nu-i mai dau la colțul lung. Și uite că a avut dreptate! (n.r. despre golul înscris).

Înainte urmăream echipele, iar acum urmărim să nu fim urmăriți. Am spus-o și înainte de play-off, că dacă vom face un play-off la fel de bun ca cel trecut, cred că vom fi campioni. Știm să ne montăm cu echipe de play-off.

Am mai avut și ocazia cu șutul stâng. Am ieșit că nu mai puteam. Am făcut multe sprinturi și am zis să las locul unui coleg mai proaspăt care dă totul pentru echipă.

(n.r. despre națională) Îmi pare bine că am fost convocat. Mă bucur mult că îmi era dor de națională, de colegi. De abia aștept să îi revăd. Și vreau să începem treaba”, a spus Florinel Coman după meci.

