Florin Tănase: ”Nu a vrut mingea să intre în poartă!”

Florin Tănase consideră că roș-albaștrii puteau întoarce scorul în meciul cu Hermannstadt, dar echipei patronate de Gigi Becali i-a lipsit norocul în fața porții.

Șeptarul de la FCSB vede însă partea plină a paharului și spune că un lucru care ar trebui să le dea sperațe roș-albaștrilor este faptul că au reușit să își creeze foarte multe ocazii la poarta adversă.

”Din păcate, nu a vrut să intre mingea în poartă, am avut foarte multe ocazii, mai ales în prima repriză. Dacă marcam noi primii, altfel decurgea jocul. Nu a fost să fie, trebuia să fim îngrijorați dacă nu ne cream atât de multe ocazii.

Acesta este lucrul pozitiv, dar la meciurile următoare trebuie să avem grijă și să marcăm goluri. Asta a fost să fie în seara asta, ghinion, ne pare rău, cred că meritam cele trei puncte.

Am început în stânga, apoi am trecut în centru. Așa s-a decis, am jucat unde mi s-a cerut”, a spus Florin Tănase la finalul jocului.

Florin Tănase: ”Cisotti a intrat bine!”

Tănase a vorbit și despre debutul lui Juri Cisotti la campioana României și a lăudat prestația italianului.

”Cisotti a intrat bine, un jucător bun, sperăm să ne ajute în continuare și să avem rezultate bune împreună”, a mai spus Tănase.