Florin Tănase, pe lista unui gigant din Turcia! Poate pleca de la FCSB în această vară 

Florin Tănase (27 ani) are 20 goluri în această ediție de Liga 1. Iar dacă Jefte Betancor (28 ani) nu va marca 6 goluri contra Universității Craiova, pe 20 mai, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro, căpitanul FCSB-ului își va adjudeca titlul de golgheter al campionatului pentru al doilea an la rând.

În vara lui 2021, Tănase a semnat un nou contract cu FCSB, în urma căruia câștigă lunar 30.000 de euro. De asemenea, acesta și-a redus și clauza de reziliera cu clubul roș-albastru, de la 5 la 3 milioane de euro. Iar de serviciile sale s-a interesat deja campioana Turciei, Trabzonspor. Însă, mijlocașul ofensiv este și pe lista lui Beșiktaș, potrivit as.ro. Clubul din Istanbul este încântat că Tănase poate evolua pe mai multe poziții, inter, atacant sau vârf fals.

În cei 6 ani petrecuți la FCSB, jucătorul a bifat 224 de meciuri, în care a marcat 82 de goluri și a oferit 41 de pase decisive, și a câștigat o Cupă a României, în sezonul 2019-2020.

Ioan Andone, încrezător în calitățile lui Florin Tănase

„Tănase este pregătit pentru un club bun. Este pregătit să facă pasul către un club mare din vest. Nu mă refer aici la Real, Barcelona, Bayern, Manchester City, dar ar putea juca la un club bun din Europa. La Valencia, Villarreal, ar juca, s-ar bate pentru postul de titular fără probleme. Tănase are un nivel foarte bun. Are peste 200 de meciuri în Liga 1.

El e un jucător pregătit să joace afară, la un club bun din vest. Cred că se poate vinde pe milioane. Că or fi 5, că or fi 10, că or fi 7, sau 3. Ar putea să joace în Spania, sau în Italia. Chiar în Italia. Are calitate să joace acolo, Tănase aleargă mult, face și faza de apărare. Ăsta e un jucător pregătit să joace în străinătate”, a declarat Ioan Andone pentru as.ro.