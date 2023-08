Florin Răducioiu, reacție neașteptată când a fost întrebat dacă ar antrena o echipă din Liga 1

Situația tensionată de la FC Botoșani l-a determinat pe Valeriu Iftime, patronul echipei, să afirme apăsat că a venit timpul să schimbe antrenorul. Învinsă etapa trecută pe Arcul de Triumf, scor 0-1 cu Dinamo, FC Botoșani ocupă în clasamentul Superligii ultimul loc, cu două puncte după cinci partide. Condusă de Marius Croitoru și Mihai Ciobanu, FC Botoșani a avut un start dezastruos de campionat, iar unii specialiști din fotbalul românesc susțin că formația lui Iftime va retrograda la finele sezonului.

Om de afaceri abil, Iftime știe că trebuie să producă o schimbare în echipă și prima pe care o va efectua e la nivelul băncii tehnice. Fostul mare atacant al naționalei, Florin Răducioiu, a comentat ce se întâmplă la FC Botoșani și a făcut un exercițiu de imaginație. Posesor al Licenței Pro, fostul atacant de la AC Milan susține că n-ar putea să o antreneze nici pe FC Botoșani, nici altă formație din Superliga.

"Da, eu am licenţa PRO, dar nu e pentru mine. Nu am antrenat la nivel de seniori, a trecut mult timp de atunci, am o vârsta. Nu mă tentează, îmi place ce fac aici.

Eu am licenţă, toţi au dorinţa asta, eu sunt în tabăra celor care nu l-au atras treaba asta. Să mă duc la seniori e foarte complicat şi nu cred că am capacitatea de a gestiona 22 de adulţi", a declarat Florin Răducioiu, potrivit Orange Sport.

Etapa viitoare FC Botoșani va întâlni acasă formația Oțelul Galați.