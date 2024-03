Florin Pîrvu dezvăluie discuțiile anterioare cu FC Voluntari "Am fost dorit foarte mult"

Florin Pîrvu, în vârstă de 48 de ani, a semnat cu FC Voluntari după ce și-a încheiat colaborarea cu Petrolul Ploiești. Ilfovenii au rămas fără antrenor după demiterea recentă a lui Nicolae Dică, iar FC Voluntari a făcut oficial anunțul privind venirea lui Pîrvu la echipă marți, 12 martie.

Pîrvu, dorit cu insistență de Voluntari

Într-o conferință de presă, Pîrvu a dezvăluit că FC Voluntari l-a contactat și în pauza competițională de iarnă, când era antrenorul ploieștenilor, dar situația sa la Petrolul era incertă. A ales să se alăture FC Voluntari deoarece a simțit că este dorit cu insistență de către conducerea clubului.

FC Voluntari se află într-o situație dificilă, ocupând penultimul loc în play-out, la trei puncte distanță de locul 6 care asigură evitarea barajului pentru menținerea/promovarea în SuperLigă.

”A fost totul pe repede înainte pentru că nu mă așteptam în momentul asta să preiau o echipă atât de repede. Mă bucur că am ales să vin aici. FC Voluntari m-a dorit mult și în pauza de iarnă.

Atunci am avut primele discuții, când aveam ceva probleme la Petrolul. După ce am reziliat cu Petrolul, am primit un telefon, o ofertă și am acceptat-o.

Chiar dacă nu este o poziție atât de bună, împreună trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a scoate echipa din zona fierbinte și pentru.

Am fost dorit în iarnă, am fost dorit foarte mult și asta este cel mai important.” a declarat Pîrvu.

Cum arată clasamentul din play-out

7. U Cluj - 21p

8. UTA Arad - 20p

9. Hermannstadt - 20p

10. Petrolul Ploiești - 18p*

11. Oțelul Galați - 17p

12. Poli Iași - 17p*

13. FCU Craiova - 16p

14. Dinamo București - 15p*

15. FC Voluntari - 14p

16. FC Botoșani - 11p*

*echipele care beneficiază de rotunjirea punctajului

Programul complet din play-out, ediția 2023-2024:

Etapa 1:

U Cluj - FC Botoșani

UTA Arad- FC Voluntari

Hermannstadt - Dinamo

Petrolul - FCU Craiova

Oțelul - Poli Iași

Etapa 2:

U Cluj - UTA Arad

FC Voluntari - Hermannstadt

Dinamo - Petrolul

FCU Craiova - Oțelul

FC Botoșani - Poli Iași

Etapa 3:

Hermannstadt - U Cluj

UTA Arad - FC Botoșani

Petrolul - FC Voluntari

Oțelul - Dinamo

Poli Iași - FCU Craiova

Etapa 4:

U Cluj - Petrolul

UTA Arad - Hermannstadt

FC Voluntari - Oțelul

Dinamo - Poli Iași

FC Botoșani - FCU Craiova

Etapa 5:

Oțelul - U Cluj

Petrolul - UTA Arad

Hermannstadt - FC Botoșani

Poli Iași - FC Voluntari

FCU Craiova - Dinamo

Etapa 6:

U Cluj - Poli Iași

UTA Arad - Oțelul

Hermannstadt - Petrolul

FC Voluntari - FCU Craiova

FC Botoșani - Dinamo

Etapa 7:

FCU Craiova - U Cluj

Poli Iași - UTA Arad

Oțelul - Hermannstadt

Petrolul - FC Botoșani

Dinamo - FC Voluntari

Etapa 8:

U Cluj - Dinamo

UTA Arad - FCU Craiova

Hermannstadt - Poli Iași

Petrolul - Oțelul

FC Botoșani - FC Voluntari

Etapa 9:

FC Voluntari - U Cluj

Dinamo - UTA Arad

FCU Craiova - Hermannstadt

Poli Iași - Petrolul

Oțelul - FC Botoșani