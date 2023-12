Florin Pârvu a răbufnit la flash-interviu, după egalul cu Rapid: ”Nu se poate! E rea intenție!”

Ploieștenii încă din minutul șase în superioritate numerică, după eliminarea lui Andrei Borza din minutul șase, dar nu au reușit să câștige derby-ul cu Rapid și rămân în afara locurilor de play-off din Superligă.

După meci, antrenorul a fost contestat de o parte a suporterilor ploieșteni, lucru care l-a enervat la culme.

La flash-interviu, Pârvu a comentat acest aspect și a subliniat faptul că echipa sa face sacrificii mari pentru o clasare mai bună față de cea din sezonul precedent.

Florin Pârvu, nervos la flash-interviu: ”Nu se poate! E rea intenție!”

„Am trăit meciul cu intensitate mare, e un derby. ne-am dorit foarte mult să câștigăm, era ultimul meci în fața suporterilor în 2023. Din păcate, n-am câștigat. Am schimbat modulul de joc după eliminarea lui Borza. Nu am reușit să îi deschidem așa cum ne-am dorit. Când am reușit, Horațiu Moldovan a făcut un meci mare. Nu degeaba e portarul echipei naționale.

Nu se poate! Vreau să vă spun că avem jucători care fac sacrificii foarte mari. Cu toții facem sacrificii mari, muncim foarte mult în condiții grele.

De la începutul jocului să vină cineva și să fie împotriva echipei... e rea intenție! Să fie această răutate e deja prea mult. Deja e răutate și nu e primul meci. E ceva intenționat, nu mai ține de joc! Dar acum suntem echilibrați, liniștiți”, a spus Florin Pârvu, la finalul partidei.

Rapid este pe locul trei, cu 32 de puncte, după cinci meciuri fără victorie în Superliga României, în timp ce Petrolul a rămas pe locul opt, cu 27 de puncte.

În ultima etapă din 2023, Rapid se va deplasa la Constanța pentru meciul cu Farul Constanța, în timp ce Petrolul va juca tot în deplasare, cu FCU Craiova.