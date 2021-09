Florin Costea și-a ales favorita, înainte de FCU Craiova - FCSB

Atacantul oltean, care joacă acum pentru Viitorul Dăești, va susține echipa patronată de Adrian Mititelu, pentru care a jucat între 2005 și 2011.

„Favorită pe hârtie este Steaua. Dar eu zic că poate câștiga oricine. Eu sper să câștige Universitatea Craiova și să urce în clasament. Cu Adrian Mititelu nu am mai vorbit. Cu Adiță am vorbit. Am fost și la petrecerea de promovare, am vorbit și la meciul cu Dinamo.

Țin legătura. Pe viitor cine știe ce se poate întâmpla. Acum am început și cursurile de antrenor. M-aș întoarce cândva la Craiova”, a spus Florin Costea, pentru Fanatik.ro.

În ciuda rezultatelor slabe din ultimele etape, oltenii au reușit să rămână neînvinşi pe teren propriu în acest sezon, aceștia reușind „acasă”, următoarele rezultate: o victorie (1-0 cu Dinamo) şi două remize (0-0 cu Chindia Târgovişte, 1-1 cu Farul Constanţa).

Nici FCSB nu stă prea bine însă când vine vorba de meciurile disputate în deplasare. Ultima victorie obținută de „roș-albaștri” în ultimele opt deplasări din Liga 1 a fost un 1-3, obținut pe terenul Botoşaniului, pe 6 mai 2021.